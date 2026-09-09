کد خبر: 1378541
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

هدیه ده‌ها هزار دلاری ترامپ به دستیاران کاخ سفید جنجالی شد

ترامپ بر اساس برخی اسناد مالی دولت آمریکا که به تازگی افشا شده، چهار نفر از کارکنان کاخ سفید، از جمله ناتالی هارپ، دستیار جوان و مرموز ترامپ، ده‌ها هزار دلار هدیه کریسمس دریافت کرده‌اند.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر اساس افشای جدید مالی منتشرشده توسط دولت، هدایای قابل‌توجهی به چهار نفر از دستیاران کاخ سفید تقدیم کرده است که شامل ۴۵ هزار دلار به ناتالی هارپ، دستیار اجرایی اوست که ارتباط بسیار نزدیکی با او دارد.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره گزارش داد: مارگو مارتین، مشاور ارتباطات و چمبرلین هریس، معاون عملیات اتاق بیضی نیز هر کدام ۴۵ هزار دلار دریافت کرده‌اند، در حالی که والت نوتا، مدیر عملیات اتاق بیضی، هدیه‌ای به مبلغ ۲۰ هزار دلار دریافت کرده است. این هدایا در فرم‌های افشای مالی سالانه کارکنان که هفته گذشته توسط دولت منتشر شد، درج شده بود. بر اساس گزارش حقوق کاخ سفید به کنگره، حقوق سالانه هارپ، مارتین و هریس ۱۵۰ هزار دلار و حقوق نوتا ۱۷۵ هزار دلار است.

یک مقام کاخ سفید به آسوشیتدپرس گفت که ترامپ «از قدیم به اطرافیان خود هدیه کریسمس می‌دهد، از جمله گاهی به کارمندان و دستیاران، هم در دولت و هم در دوران فعالیت در بخش خصوصی.» اگرچه او نگفت که آیا هدایای مشابهی از سوی رئیس‌جمهور به سایر کارکنان نیز داده شده است یا نه اما افزود که هدایای نقدی به «وظایف رسمی دولتی این افراد» مرتبط نبوده و بنابراین کاملا مطابق با استانداردهای قانونی و اخلاقی مربوطه مجاز است.

هارپ همواره در کنار ترامپ حضور دارد و به خاطر همراه داشتن یک چاپگر قابل‌حمل شناخته می‌شود تا بتواند پوشش‌های خبری مطلوب و پست‌های رسانه‌های اجتماعی مثبت را برای رئیس‌جمهور چاپ کند؛ ترامپ ترجیح می‌دهد اطلاعات مهم را روی کاغذ بخواند تا روی صفحه نمایش.

مارتین از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ برای او کار می‌کند. او به عنوان دستیار مطبوعاتی کاخ سفید شروع به کار کرد و پس از شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ مقابل جو بایدن، به پالم بیچ، محل اقامت ترامپ در فلوریدا رفت تا به اداره عملیات رسانه‌ای او کمک کند. او پس از پیروزی ترامپ در سال ۲۰۲۴ به کاخ سفید بازگشت.

ترامپ اوایل ۲۰۲۶ چمبرلین هریس را به عنوان عضو کمیسیون هنرهای زیبای ایالات متحده منصوب کرد که ناظر بر پروژه سالن رقص در حال احداث کاخ سفید است.

همچنین والت نوتا که پیشتر خدمتکار شخصی ترامپ بود و کارلوس دِ اولیویرا، مدیر املاک مارالاگو، در سال ۲۰۲۳ به توطئه با ترامپ برای ممانعت از تحقیقات اف‌بی‌آی درباره اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای متهم شدند که جمهوری‌خواهان هنگام ترک کاخ سفید پس از دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ با خود برده بودند. این اتهامات در سال ۲۰۲۴ رد شد.

برچسب ها: ترامپ ، کاخ سفید ، هدیه ویژه
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