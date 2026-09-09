توافقات جدید ایران و روسیه برای مقابله با محاصره اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از نهایی‌شدن قراردادهای مهم و شکل‌گیری توافقات جدید در حوزه تعاملات مالی، نیروی کار و اشتغال میان ایران و روسیه خبر داد.

جوان آنلاین: سید علی مدنی‌زاده در گفتگویی در حاشیه سفر به مسکو اظهار کرد: طی جلسات و مذاکراتی که برگزار شد، بر اساس تفاهم‌های صورت‌گرفته، قراردادهای مهمی نهایی شد و توافقات جدیدی نیز در زمینه تعاملات مالی، نیروی کار و اشتغال مورد بحث و جمع‌بندی قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: مقرر شد موضوعات مطرح‌شده در این مذاکرات با جدیت پیگیری شود تا روابط اقتصادی ایران و روسیه بیش از پیش تعمیق و گسترش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای خارجی ادامه داد: همه این اقدامات با این هدف انجام می‌شود که روابط اقتصادی با کشورهای طرف همکاری، به‌ویژه در شرایط محاصره و جنگ اقتصادی، عمیق‌تر و گسترده‌تر شود.

مدنی‌زاده تأکید کرد: در شرایطی که تلاش می‌شود اقتصاد ایران محدودتر شده و مسیر ورود کالا به کشور با مشکل مواجه شود، توسعه همکاری‌های اقتصادی و ایجاد مسیرهای جایگزین می‌تواند در خنثی‌سازی این فشارها مؤثر باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی سایر اعضای دولت و مذاکرات اخیر در این زمینه گفت: خوشبختانه در حوزه تأمین کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نیستیم و در زمینه سایر مواد اولیه مورد نیاز تولید نیز تلاش شده است مسیرهای جایگزین برای تأمین آنها ایجاد و فعال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: توسعه همکاری‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت کشورهای همکار، بخشی از تلاش برای کاهش آثار محدودیت‌های ایجادشده و تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور است.