پیام هشدارآمیز رژیم صهیونیستی خطاب به ترکیه

تلویزیون رژیم صهیونیستی به پیام هشدارآمیز فرمانده نیروی دریایی این رژیم خطاب به ترکیه اشاره کرد.

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایال هرئل فرمانده نیروی دریایی رژیم صهیونیستی با مطرح کردن سخنانی در مراسم پایان دوره افسران صهیونیست یک پیام هشدارآمیز خطاب به ترکیه مخابره کرده است. وی در این مراسم گفت که بعد مسافت باعث نمی شود نظامیان صهیونیست نتوانند خود را به کسانی که تهدیدی علیه تل آویو هستند برسانند.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد که بعد مسافت به کسانی که علیه اسرائیل اقدام می کنند مصونیت نمی دهد.

با وجود آن که هرئل نام هیچ کشوری را به صورت مستقیم نیاورد اما بر اساس گزارش شبکه ۱۲، محافل امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی معتقدند که در سایه تنش های روزافزون در حوزه دریای مدیترانه فهمیدن نام طرف مقابل سخت نیست.

در این گزارش آمده است، این یک پیام مشخص و آشکار خطاب به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شمار می رود. اخیرا تنش های دریایی میان دو طرف به وجود آمده به طوری که نزدیک بود یک کشتی اسرائیلی که در مسیر نزدیک به قبرس حرکت می کرد وارد یک درگیری دریایی با چهار ناوشکن ترکیه شود.

بر اساس این گزارش، تحولات مذکور باعث تغییر عمیق دیدگاه محافل نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در قبال ترکیه شده به طوری که هرئل در نشست های داخلی گفته است که تل آویو ممکن است طی سال های آتی نه تنها با سوریه بلکه با ترکیه نیز درگیری داشته باشد.