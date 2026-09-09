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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۳
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اتحادیه اروپا : شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری از نظر حقوقی غیرقانونی هستند

کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر اینکه تمامی کشورهای عضو این اتحادیه بر غیرقانونی بودن شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری بر اساس حقوق بین‌الملل اتفاق نظر دارند، هشدار داد که گسترش این شهرک‌ها چشم‌انداز تحقق راهکار دو دولتی را تضعیف می‌کند.

جوان آنلاین: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا در پیامی در پلتفرم «ایکس» به تصمیم ۱۱ کشور اروپایی و کانادا برای اعمال محدودیت‌های تجاری علیه شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری واکنش نشان داد.

به گزارش ایرنا، کالاس دیروز (سه شنبه) تأکید کرد که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق دارند شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری از منظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند و افزود: گسترش شهرک‌سازی‌ها از سوی این رژیم، چشم‌انداز دستیابی به یک راهکار باصطلاح صلح دو دولتی پایدار و قابل اجرا را به خطر می‌اندازد.

وی همچنین ادعا کرد که اتحادیه اروپا همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و کرانه باختری است و بر تعهد قاطع خود به برقراری صلحی «جامع، عادلانه و پایدار» بر اساس راهکار «دو دولتی» تأکید دارد؛ راهکاری که در آن به گفته او «دو دولت در کنار یکدیگر و در صلح، در داخل مرزهایی امن و به رسمیت شناخته‌شده» زندگی کنند.

اعلام موضع ۱۱ کشور اروپایی و کانادا

۱۱ کشور اروپایی شامل فرانسه، انگلیس، دانمارک، اسپانیا، فنلاند، ایرلند، ایسلند، نروژ، لهستان، پرتغال و سوئد به همراه کانادا دیروز اعلام کردند که قصد دارند محدودیت‌های ملی علیه تجارت با شهرک‌های صهیونیستی اعمال کنند و یا از اعمال چنین محدودیت‌هایی در سطح اتحادیه اروپا حمایت کنند.

این کشورها با اشاره به اینکه وضعیت در کرانه باختری «به سرعت در حال وخیم‌تر شدن است»، افزایش بی‌سابقه خشونت شهرک‌نشینان و گسترش شهرک‌های صهیونیستی را محکوم کردند.

در بیانیه مشترک این کشورها آمده است: ما قاطعانه با هر اقدامی که به الحاق اراضی فلسطینی و آوارگی اجباری مردم فلسطین منجر شود، مخالفیم.

در این بیانیه همچنین از رژیم صهیونیستی خواسته شده است فوراً توسعه شهرک‌های غیرقانونی و گسترش اختیارات اداری مدنی خود را متوقف کند و اطمینان حاصل شود شهرک‌نشینانی که مرتکب خشونت شده‌اند، در برابر قانون پاسخگو باشند.

این کشورها همچنین خواستار انجام تحقیقات درباره ادعاهای مطرح‌شده در خصوص دخالت نیروهای نظامی اسرائیلی در اعمال خشونت علیه فلسطینیان در همراهی به شهرک نشینان شده‌اند.

برچسب ها: کایا کالاس ، شهرک‌های صهیونیستی ، اتحادیه اروپا
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