جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رژیم صهیونیستی و یک منبع آگاه گزارش داد که این رژیم به کنسولگری انگلیس در قدس شرقی اشغالی اطلاع داده که باید تعطیل شود و دیپلماتهای آن نیز ظرف ۳۰ روز اعتبارنامه خود را از دست خواهند داد.
به گزارش ایرنا، این منابع افزودند نمایندگان انگلیسی که در مأموریت هماهنگی امور آتشبس غزه به رهبری آمریکا در سرزمینهای اشغالی منصوب شدهاند و همچنین دیپلماتهای انگلیسی مستقر در رامالله، باید ظرف هفت روز این مناطق را ترک کنند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که «گیدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی روز سهشنبه در واکنش به تحریمهای انگلیس علیه شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری، خواستار تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس اشغالی شد.
در همین حال، «ایتامار بنگویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز از «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم و وزیر خارجه خواسته بود کنسولگری انگلیس در قدس را تعطیل و روادید کاری دیپلماتهای انگلیسی را لغو کنند.
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی همچنین خواستار توقف فعالیت «شورای فرهنگی بریتانیا» در میان فلسطینیان شده بود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که انگلیس، فرانسه و کانادا در اقدامی مشترک تصمیم به ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای صهیونیستی گرفتهاند.
سه منبع آگاه نیز به رویترز گفتند که رژیم صهیونیستی قرار است روز چهارشنبه نشستی برای بررسی واکنش خود به کشورهایی که از اقدامات انگلیس حمایت کردهاند، برگزار کند.
فرانسه و سوئد نیز که از اقدام انگلیس حمایت کردهاند، در قدس شرقی کنسولگری دارند و این نمایندگیها روابط خود را با تشکیلات خودگردان فلسطین حفظ کردهاند.
رژیم صهیونیستی پیش از این نیز دفاتر دیپلماتیک خود در رامالله، مرکز اداری تشکیلات خودگردان فلسطین، را تعطیل کرده بود.