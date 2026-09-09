جوان آنلاین: مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا امروز سه شنبه اعلام کرد: این نخستین باری نیست که آمریکایی‌ ها تلاش می‌ کنند با استفاده از تعرفه‌ ها ما را به زانو درآورند. ویلیام مک‌کینلی پیش از آنکه رئیس‌جمهور شود، نماینده کنگره از ایالت اوهایو بود و به «ناپلئون سیاست‌های حمایتی» شهرت داشت. او تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر صادرات ما به ایالات متحده وضع کرد. این ماجرا آشنا به نظر می‌رسد؟

نخست‌وزیر کانادا در این خصوص ادامه داد: هدف از تعرفه ۵۰ درصدی مک‌کینلی، اعمال فشار بر ما برای ایجاد وابستگی و در نهایت الحاق ما به آمریکا بود. اما در واقعیت، نتیجه کاملاً برعکس شد؛ کانادا نه تنها ضعیف‌تر نشد، بلکه قوی تر شد. در آخرین لحظات، آن‌ ها همچنان به دنبال اعمال محدودیت‌ هایی بر توانایی ما در حفاظت و ترویج زبان فرانسوی و فرهنگمان بودند. آن‌ها می‌خواستند در توافق‌ های تجاری آینده ما با سایر کشورها حق اظهار نظر داشته باشند.

مارک کارنی سپس اضافه کرد: خواسته‌ هایشان بسیار زیاده‌ خواهانه و پیشنهادهایشان بسیار ناچیز بود. از آنجا که توافقی عادلانه روی میز نبود، ما تصمیم درستی گرفتیم: کناره‌ گیری از یک توافق بد. آن‌ ها در بسیاری از حوزه‌ ها، به دنبال وابستگی بودند، نه یک شراکت اقتصادی واقعی. ما در پاسخ به تعرفه‌ های جدید آمریکا، تعرفه‌ های جدیدی را با همان میزان ارزش (دلار به دلار) وضع می‌ کنیم. من طرفدار تشدید تنش و درگیری نیستم، اما اعمال این تعرفه‌ها برای حفاظت از کارگران، شرکت‌ها و جوامع ما ضروری است.

وی در ادامه تصریح کرد: ما نمی‌ توانیم اجازه دهیم کالاهای آمریکایی بدون تعرفه وارد کانادا شوند، در حالی که آن‌ ها برای صادرات شرکت‌ های ما به کشورشان تعرفه وضع می‌کنند. ما اکنون نسبت به زمانی که ایالات متحده یک‌ و نیم سال پیش این جنگ تجاری را آغاز کرد، قوی‌تر هستیم. متحدتر، مصمم‌تر و با اهدافی بلندپروازانه‌تر.