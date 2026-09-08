وزارت دفاع کره جنوبی از اعزام یک تیم تحقیقاتی به منطقه تنگه هرمز برای ارزیابی شرایط منطقه‌ای و امنیتی خبر داد و همزمان گزارش‌ها درباره درخواست آمریکا برای استقرار تجهیزات نظامی کره جنوبی در این آبراه را رد کرد.

جوان آنلاین: به نقل از یونهاپ، وزارت دفاع کره جنوبی امروز سه‌شنبه اعلام کرد که تیمی را برای ارزیابی شرایط اطراف تنگه هرمز به خاورمیانه اعزام کرده است، اما گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ایالات متحده از کره خواسته است تا ضرب‌الاجل نوامبر، تجهیزات نظامی خود را در آنجا مستقر کند، رد کرد.

به گزارش مهر، این وزارتخانه تأکید کرد که ماموریت این تیم ارزیابی وضعیت منطقه‌ای و شرایط امنیتی بوده و با این فرض که نیرو‌های کره‌ای در نهایت مستقر خواهند شد، انجام نشده است.

در این بیانیه آمده است: «این ادعا که ایالات متحده درخواست استقرار تجهیزات ما در تنگه هرمز را تا ضرب‌الاجل مشخص شده داشته، صحت ندارد.»

اخیرا یک مقام ریاست جمهوری کره جنوبی به خبرنگاران گفت که سئول در حال رایزنی درباره راه‌های عملی کمک به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز است.

با این حال، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی پس از انتشار این گزارش‌ها اعلام کرد که تصمیمی برای اعزام نیروی نظامی به تنگه هرمز اتخاذ نشده است.

اسماعیل بقائی دیروز دوشنبه در پیامی به زبان کره‌ای در شبکه ایکس نوشت: روابط ایران و کره جنوبی بیش از ۶۴ سال سابقه دارد و همواره مبتنی بر احترام متقابل بوده است. ایران ارزش زیادی برای روابط دوستانه با کره جنوبی قائل است.

وی تاکید کرد: با این حال، روشن است در شرایط فعلی که ملت ایران در حال دفاع از خود در برابر اقدامات تجاوزکارانه و پاسخ قاطع به جنایات جنگی آمریکا علیه زنان و کودکان است، هرگونه مشارکت عملیاتی یا حضور نظامی دیگر طرف‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز، به منزله حمایت مستقیم از طرف متجاوز بوده و پیامد‌های جدی خواهد داشت.

وی ادامه داد: هیچ کشور صاحب حاکمیت و مسئولیت‌پذیری تسلیم فشار و اخاذی آمریکا برای همدستی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه و جنایات شنیع علیه ملت بزرگ ایران نمی‌شود.