عضو دفتر سیاسی جنبش حماس ضمن استقبال از تحریم‌های اعمال‌شده از سوی انگلیس، برخی کشور‌های اروپایی و کانادا بر کالا‌های وارداتی از شهرک‌های کرانه باختری اشغالی، این اقدامات را گامی در مسیر درست، اما ناکافی خواند.

جوان آنلاین: «باسم نعیم» عضو ارشد جنبش حماس به استفاده وزیر خارجه انگلیس از اصطلاح «پاکسازی قومی» برای توصیف جنایات شهرک‌نشینان اشاره کرد و آن را یک تحول مهم دانست.

به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: اعمال تحریم‌ها توسط انگلیس و سایر کشور‌های اروپایی و کانادا بر کالا‌های وارداتی از شهرک‌های کرانه باختری اشغالی، و استفاده وزیر خارجه لندن از اصطلاح «پاکسازی قومی» برای توصیف جنایات شهرک‌نشینان، گام‌های مهمی در مسیر درست است، اما کافی نیست.

عضو دفتر سیاسی حماس تاکید کرد: آنچه برای دستیابی به ثبات و صلح در فلسطین و فراتر از آن لازم است، اجرای فوری قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط و پیگرد قانونی جنایتکاران جنگی در اسرائیل به شیوه‌ای مشابه با دادگاه‌های نازی در نورنبرگ آلمان است.

امروز بعد از انگلیس، دوازده کشور غربی طی بیانیه مشترک، اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم، شهرک‌های صهیونیست‌نشین را غیرقانونی و تولیدات این شهرک‌ها را تحریم کردند.