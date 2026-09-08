واکنش سازمان ملل به تحولات جدید یمن و درگیری میان انصارالله و عربستان

سخنگوی سازمان ملل متحد در پی تحولات جدید یمن و درگیری میان انصارالله و عربستان سعودی، گفت: تشدید تنش‌های اخیر بسیار نگران کننده است.

جوان آنلاین: «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران بدون اشاره به حملات به انصارالله یمن افزود: «در خصوص آخرین تحولات در یمن، باید بگویم که تشدید تنش‌های اخیر که طی چند روز گذشته شاهد آن بوده‌ایم، بسیار نگران‌کننده است. ما حملات فرامرزی حوثی‌ها (انصارالله یمن) علیه چندین نقطه در جنوب عربستان سعودی را محکوم می‌کنیم. این حملات زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی را تحت تاثیر قرار داده‌اند و ما، طبیعتا، از گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان عمیقا ابراز نگرانی می‌کنیم.»

به گزارش ایرنا، سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد: ما همچنین از تشدید درگیری‌های نظامی در چندین جبهه در سراسر یمن، به‌ویژه گزارش‌های مربوط به احتمال کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در نتیجه این درگیری‌ها، به همان اندازه نگران هستیم.

دوجاریک تصریح کرد: از همه طرف‌ها می‌خواهیم خویشتن‌داری کنند و از تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری کنند. همچنین از آنها می‌خواهیم به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه پایبند باشند، از هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی خودداری کنند و همواره برای حفظ جان جمعیت غیرنظامی و همچنین حفاظت از اماکن و اموال غیرنظامی، نهایت مراقبت را به عمل آورند.

سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، همچنان به‌طور مستقیم با طرف‌های درگیر در تعامل است و هدف او مهار تشدید تنش‌های کنونی و حفظ فضای لازم برای گفت‌و‌گو است.

وی تصریح کرد: تداوم تشدید درگیری‌های نظامی می‌تواند پیامد‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ویرانگری برای یمن به همراه داشته باشد. طرف‌های درگیر باید به‌طور سازنده با تلاش‌های سیاسی تحت رهبری سازمان ملل متحد همکاری کنند.

دوجاریک در ادامه گفت: در صحنه میدانی نیز، همکاران ما گزارش می‌دهند که افزایش درگیری‌ها در حال ویران کردن جوامعی است که پس از بیش از یک دهه جنگ، اکنون نیز برای بقا با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: از زمان تشدید درگیری‌ها در سوم سپتامبر، بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ خانوار در مناطق تعز و جنوب الحدیده آواره شده‌اند. دست‌کم ۱۱ مورد تلفات غیرنظامی طی هفته گذشته گزارش شده است که شامل کشته شدن دو کودک و زخمی شدن ۹ نفر می‌شود.

به گفته وی، در مارب، گزارش‌هایی دریافت شده مبنی بر اینکه گلوله‌باران در آخر هفته به محل‌های اسکان آوارگان اصابت کرده و در نتیجه آن دو کودک کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند. پناهگاه‌ها تخریب شده و خانواده‌ها مجبور شده‌اند شب را در فضای باز سپری کنند.

سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: نهاد‌های بشردوستانه برای پاسخگویی به این وضعیت در حال بسیج امکانات خود هستند. تا روز گذشته، ۷ سپتامبر، شرکای ما به ۲۳۴۰ خانوار، عمدتاً در تعز و همچنین به تعدادی از خانوار‌ها در مارب و ابین، کمک‌رسانی کرده و اقلام اضطراری در اختیار آنها قرار داده‌اند. با این حال، دسترسی به بسیاری از افراد نیازمند همچنان یک چالش بزرگ است.

این مقام سازمان ملل تصریح کرد: بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهیم به حقوق بین‌الملل بشردوستانه احترام بگذارند و انتقال کمک‌های بشردوستانه را به همه کسانی که به آن نیاز دارند، در هر کجا که باشند، تسهیل کنند.

وی تاکید کرد: ما فورا به منابع مالی نیاز داریم تا بتوانیم دامنه عملیات امدادرسانی را افزایش دهیم. تنها برای سازوکار واکنش سریع به ۷ میلیون دلار نیاز است و ۳ میلیون دلار دیگر نیز برای تامین سرپناه و اقلام مورد نیاز خانوار‌ها لازم است؛ به‌ویژه اکنون که ذخایر این اقلام به پایان رسیده است.

به گفته سخنگوی سازمان ملل، در مجموع، درخواست ۲.۲ میلیارد دلاری کمک‌های بشردوستانه برای یمن همچنان با کمبود شدید بودجه مواجه است و تنها ۲۰ درصد آن تامین شده است؛ تاکنون ۴۳۸ میلیون دلار دریافت شده است.

تنش‌ها میان عربستان و یمن بار دیگر افزایش یافته است. انصارالله حملات خود را در واکنش به حملات هوایی عربستان علیه مواضع و مناطق مختلف یمن اعلام کرده و بر مشروع بودن اهداف مورد حمله تاکید دارد.

تبادل آتش میان عربستان و یمن در حالی بار دیگر شدت گرفته است که جنگ یمن از سال ۲۰۱۵ به یکی از مهم‌ترین بحران‌های منطقه تبدیل شده است، اگرچه طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش تنش و دستیابی به توافق سیاسی انجام شده، اما اختلافات و درگیری‌های نظامی میان طرفین همچنان وجود دارد.