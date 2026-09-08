بوسنی ۲ دیپلمات صربستان را اخراج کرد

بوسنی روز سه‌شنبه در اعتراض به اقدام صربستان برای برگزاری مراسم تشییع جنازه عمومی گسترده برای «راتکو ملادیچ» معروف به «قصاب بوسنی» ۲ دیپلمات صرب را اخراج و امضای یک توافقنامه همکاری با بلگراد را تعلیق کرد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، «علم‌الدین کوناکوویچ» وزیر خارجه بوسنی گفت که وابسته نظامی و مشاور اطلاعاتی صربستان در سفارت این کشور در سارایوو ۴۸ ساعت فرصت دارند که بوسنی را ترک کنند.

به گزارش ایرنا، کوناکوویچ همچنین اظهار کرد که بوسنی از امضای یک یادداشت تفاهم درباره حسن همجواری و همکاری میان کشور‌های غرب بالکان خودداری خواهد کرد. قرار است کشور‌های بالکان اول اکتبر (۹ مهر ماه) در مونته‌نگرو این یادداشت تفاهم را امضا کنند.

وی با بیان اینکه «ما با چنین صربستانی اسناد مربوط به حسن همجواری ر امضا نخواهیم کرد» افزود که بلگراد با برگزاری چنین مراسمی «از همه خطوط قرمز عبور کرد.»

کوناکوویچ دوشنبه نیز گفته بود که بوسنی همه کارکنان خود را از سفارتش در بلگراد خارج خواهد کرد.

روسای کمیسیون اروپا و شورای اروپا با محکوم کردن حضور مقامات ارشد صربستان در مراسم تشییع ملادیچ اعلام کردند که تجلیل رسمی از وی با ارزش‌های اتحادیه اروپا در تضاد است و می‌تواند روند عضویت صربستان در این اتحادیه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد.

ملادیچ که به «قصاب بوسنی» شهرت داشت، اواخر ماه اوت (مرداد) در ۸۴ سالگی در بازداشتگاه سازمان ملل در لاهه درگذشت. وی از فرماندهان ارتش جمهوری صرب بوسنی در جریان جنگ‌های یوگسلاوی بود.

پس از مرگ وی، پیکرش با یک هواپیمای دولتی صربستان به بلگراد منتقل شد. ارتش صربستان و نیرو‌های امنیتی این کشور برای وی گارد احترام برگزار کردند و مراسم یادبود وی نیز از سوی رسانه ملی و کلیسای ارتدوکس صربستان پوشش داده شد. تابوت ملادیچ نیز با پرچم صربستان پوشانده شده بود.