مقام آمریکایی شکار زیرسطحی ارتش این کشور توسط ایران را تأیید کرد

جوان آنلاین: یک مقام آمریکایی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز، وقوع حادثه برای یکی از زیرسطحیهای خودران ارتش تروریستی آمریکا در منطقه غرب آسیا را تأیید کرد و مدعی ایجاد نقص فنی در آن شد.
به گزارش تسنیم، مقام آمریکایی در تلاش برای کماهمیت جلوه دادن به حادثه اخیر ادعا کرد این زیرسطحی از مدلهای قدیمی است و تجهیزات سری «سونار» هم بر آن نصب نبوده است.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعتی پیش در بیانیهای اعلام کرد: با عنایت خاصه خداوند متعال رزمندگان نیروی دریایی سپاه یکی از مدرنترین زیردریاییهای هوشمند و بدونسرنشین ارتش تروریست آمریکا را در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی در سحرگاه امروز به دام انداختند.
این زیرسطحی هوشمند از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیرسطحی در دنیا برخوردار بوده، که سال ۲۰۲۵ میلادی به ناوگان ارتش تروریست آمریکا تحویل شده است.