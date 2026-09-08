ارتش لبنان در بیانیه‌ای سه شنبه شب اعلام کرد یگان‌های این نیرو در تمامی مناطقی که اشغالگران اسرائیلی در آن حضور ندارند، به‌ویژه منطقه النبطیه، مستقر هستند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، ارتش لبنان با اعلام این خبر افزود که یگان‌های ارتش این کشور در تمامی مناطقی که حضور اشغالگران اسرائیلی در آنها وجود ندارد، به‌ویژه منطقه النبطیه مستقر هستند.

به گزارش ایرنا، ارتش لبنان در دامه این بیانیه افزود: یگان‌های ارتش در این مناطق، چه در مرحله پیش از تحولات کنونی و چه در مرحله فعلی، مستقر بودند.

از سوی دیگر، شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرک النبطیه علیا را هدف حمله هوایی قرار دادند.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.