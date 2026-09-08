جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشا تودی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد: مسکو برای مذاکره درباره اوکراین آمادگی دارد. درخواست‌های اروپا برای برقراری آتش‌بس در اوکراین، در واقع پوششی برای خرید زمان جهت تسلیح مجدد رژیم کی یف است. اروپا به دنبال حفظ رژیم نئونازی و ضدروسی در اوکراین است.

به گزارش مهر، وزیر خارجه روسیه سپس اضافه کرد: ویتکاف و کوشنر (فرستادگان آمریکا به مسکو و کی یف) در مذاکرات مربوط به اوکراین، هیچ خواسته غیرمنصفانه یا غیرممکنی از روسیه ندارند. اروپا تمام فرصت‌های مشارکت در حل و فصل بحران اوکراین را از دست داد و فراهم شدن مجدد چنین فرصتی دشوار خواهد بود. تردیدی ندارم که اگر فرصتی پیش بیاید، پوتین دعوت به دیدار با ترامپ و شی جین‌پینگ در اجلاس «اپک» (APEC) را خواهد پذیرفت.

سرگئی لاوروف سپس افزود: اوکراین تمام ویژگی‌هایی را که به روسیه اجازه می‌داد آن را به عنوان موجودیتی مستقل در روابط بین‌الملل به رسمیت بشناسد، از دست داده است. چهره‌هایی مانند «مرتس» روسیه را تهدیدی واقعی می‌دانند؛ این سخن لغزش کلام نیست، چرا که آن‌ها از پیشینیان نازی خود که مرتکب جنایات جنگی شده بودند، اعلام برائت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: روسیه در جریان مذاکرات مربوط به بحران اوکراین، از حل‌وفصل مسائل از طریق ابزار‌های نظامی دست نخواهد کشید. هرگونه تأسیسات یا نیروی نظامی خارجی در اوکراین، هدف روسیه قرار خواهد گرفت. پس از نشست «انکوریج» (در آلاسکا میان ترامپ و پوتین)، هدف اصلی کشور‌های اروپایی جلوگیری از پایبندی آمریکا به پیشنهادات صلح خود برای حل‌وفصل مسئله اوکراین بود. تحریم‌های جدیدی که دولت آمریکا علیه روسیه اعمال کرده است، با مواضعی که آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات ابراز می‌دارند، کاملاً در تضاد است. غرب با جدیت به دنبال احیای مرز‌های سال ۱۹۹۱ اوکراین است تا بتواند مردمان دارای فرهنگ روسی را که قرن‌ها در این سرزمین‌ها زیسته‌اند، به اردوگاه‌های کار اجباری بفرستد.