کد خبر: 1378463
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

لاوروف: تحریم‌های جدید آمریکا با مواضع آنها در مذاکرات در تضاد است

3 وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: تحریم‌های جدیدی که دولت آمریکا علیه روسیه اعمال کرده است، با مواضعی که آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات ابراز می‌دارند، کاملاً در تضاد است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشا تودی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد: مسکو برای مذاکره درباره اوکراین آمادگی دارد. درخواست‌های اروپا برای برقراری آتش‌بس در اوکراین، در واقع پوششی برای خرید زمان جهت تسلیح مجدد رژیم کی یف است. اروپا به دنبال حفظ رژیم نئونازی و ضدروسی در اوکراین است.

به گزارش مهر، وزیر خارجه روسیه سپس اضافه کرد: ویتکاف و کوشنر (فرستادگان آمریکا به مسکو و کی یف) در مذاکرات مربوط به اوکراین، هیچ خواسته غیرمنصفانه یا غیرممکنی از روسیه ندارند. اروپا تمام فرصت‌های مشارکت در حل و فصل بحران اوکراین را از دست داد و فراهم شدن مجدد چنین فرصتی دشوار خواهد بود. تردیدی ندارم که اگر فرصتی پیش بیاید، پوتین دعوت به دیدار با ترامپ و شی جین‌پینگ در اجلاس «اپک» (APEC) را خواهد پذیرفت.

سرگئی لاوروف سپس افزود: اوکراین تمام ویژگی‌هایی را که به روسیه اجازه می‌داد آن را به عنوان موجودیتی مستقل در روابط بین‌الملل به رسمیت بشناسد، از دست داده است. چهره‌هایی مانند «مرتس» روسیه را تهدیدی واقعی می‌دانند؛ این سخن لغزش کلام نیست، چرا که آن‌ها از پیشینیان نازی خود که مرتکب جنایات جنگی شده بودند، اعلام برائت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: روسیه در جریان مذاکرات مربوط به بحران اوکراین، از حل‌وفصل مسائل از طریق ابزار‌های نظامی دست نخواهد کشید. هرگونه تأسیسات یا نیروی نظامی خارجی در اوکراین، هدف روسیه قرار خواهد گرفت. پس از نشست «انکوریج» (در آلاسکا میان ترامپ و پوتین)، هدف اصلی کشور‌های اروپایی جلوگیری از پایبندی آمریکا به پیشنهادات صلح خود برای حل‌وفصل مسئله اوکراین بود. تحریم‌های جدیدی که دولت آمریکا علیه روسیه اعمال کرده است، با مواضعی که آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات ابراز می‌دارند، کاملاً در تضاد است. غرب با جدیت به دنبال احیای مرز‌های سال ۱۹۹۱ اوکراین است تا بتواند مردمان دارای فرهنگ روسی را که قرن‌ها در این سرزمین‌ها زیسته‌اند، به اردوگاه‌های کار اجباری بفرستد.

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، تحریم ، آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

لولو‌های سرخرمن جنگ

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

بدون شرح

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

عقب نشینی به سبک ترامپ

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

همگرایی ملی در کلاس‌های هوشمند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار