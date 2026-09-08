جوان آنلاین: مارک کارنی، نخستوزیر کانادا شامگاه سهشنبه با انتشار ویدئویی عنوان کرد: ما هر آنچه را که برای تغییر جهت و رونق نیاز داریم، در اختیار داریم. این تغییر جهت هزینه خواهد داشت و همیشه اقدام، هزینه دارد.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه خبری سیبیسی کانادا، ساعاتی پس از اعمال تعرفههای تلافیجویانه کانادا، مارک کارنی بار دیگر بر برنامه کشورش برای پاسخ به جنگ تجاری ایالات متحده با انعقاد قراردادهای تجاری جدید با سایر کشورها برای کاهش وابستگی به آمریکا تاکید کرد.
مارک کارنی با بیان اینکه با بیان اینکه کانادا تعرفههای جدید ایالات متحده را با تعرفههای جدید خودشان تطبیق میدهد، گفت: من به تشدید درگیری اعتقادی ندارم، اما تعرفههای ما برای محافظت از کارگران، شرکتها و جوامع ما ضروری است. ما نمیتوانیم کالاهای آمریکایی را بدون تعرفه وارد کانادا کنیم در حالیکه آنها از شرکتهای ما برای صادرات به آنها هزینه دریافت میکنند.
او تاکید کرد: کانادا از بسیاری جهات در پاسخ به تهاجم آمریکا زنده شد. البته این اولین باری نیست که آمریکاییها سعی کردهاند از تعرفهها برای در هم شکستن ما استفاده کنند.
نخستوزیر کانادا در این ویدئو ۱۵ دقیقهای خاطر نشان کرد: تمرکز اصلی ما تنوعبخشی به روابط تجاری و بازسازی اقتصاد است. دولت کانادا همچنین از کارگرانی که تحت تاثیر جنگ تجاری مداوم با ایالات متحده قرار گرفتهاند، تا هر زمان که لازم باشد حمایت خواهد کرد.
آمریکا و کانادا اخیرا نتوانستند به توافق تجاری برسند و ایالات متحده اعلام کرد که ۵۰ درصد تعرفه بر برخی از واردات از کانادا اعمال خواهد کرد که این امر باعث تشدید تنشها میان این دو متحد دیرینه شده است.
مارک کارنی پیشتر در اقدامی تلافیجویانه اعلام کرد از ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور ماه)، در پاسخ به تعرفههای ۵۰ درصدی جدید آمریکا، بر واردات از ایالات متحده در طیف وسیعی از بخشها تعرفه وضع خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هم در واکنش، در شبکه اجتماعی ایکس با این ادعا که کانادا سالهاست از ایالات متحده آمریکا «کلاهبرداری» میکند، نوشت: در اول ژانویه ۲۰۲۷، تعرفهها بر همه خودروها، کامیونها، چه بزرگ و چه کوچک، قطعات خودرو و فولاد به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.