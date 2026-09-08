تماس تلفنی ترامپ و پوتین پس از سفر فرستادگان آمریکا به روسیه

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهوری روسیه، ضمن اعلام اینکه پوتین و ترامپ امروز (سهشنبه) یک گفت و گوی تلفنی داشتند، افزود که این تماس بر حل و فصل مناقشه اوکراین متمرکز بود.
به گزارش ایرنا، این مقام ارشد کاخ کرملین اضافه کرد که پوتین و ترامپ در مورد سفر اخیر ویتکاف و کوشنر به مسکو و کییف تبادل نظر کردند و نتایج این سفرها توسط هر دو مثبت ارزیابی شد.
اوشاکوف با اشاره به اینکه گفت و گوی بین دو طرف «سازنده، صریح و در فضایی مثبت برگزار شد»، افزود که پوتین از قصد ترامپ برای ایجاد روابط سازنده روسیه و آمریکا حمایت کرد و دو طرف توافق کردند که در تماس باشند و در صورت لزوم تماسهای بیشتری برقرار کنند.
اوشاکوف خاطر نشان کرد که پوتین همچنین ارزیابی خود را از وضعیت میدان نبرد به ترامپ ارائه داده و روشن کرده است که روسیه هیچ برنامه خصمانهای علیه اروپا ندارد.
دستیار رئیس جمهوری روسیه، ادامه داد: «دونالد ترامپ به وضوح بر مطلوبیت پایان دادن به درگیری در اسرع وقت تاکید کرد، که بلافاصله چشماندازهایی را برای احیای کامل روابط بین ایالات متحده و روسیه باز میکند.»
وی اضافه کرد: از نظر او، این امر تاثیر ویژهای بر روابط تجاری و اقتصادی خواهد داشت و نویدبخش مزایای عظیمی برای هر دو کشور است. دونالد ترامپ مشتاق است که در دوران ریاست جمهوری خود شاهد دستیابی به موفقیت باشد. ولادیمیر پوتین از این رویکرد حمایت کرد.
به نوشته اسپوتنیک، گفتوگوی تلفنی بین پوتین و ترامپ روز سهشنبه یک ساعت به طول انجامید. این پنجمین تماس بین دو طرف از آغاز سال جاری میلادی و پانزدهمین تماس از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ بود.