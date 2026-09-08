جوان آنلاین: موسی رضایی شامگاه سه شنبه گفت: فرآیند پرداخت خسارت با هدف تسریع در جبران زیان‌های واردشده به خانواده‌های آسیب‌دیده انجام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: با وجود این که آسیب دیدگان در جنگ در این زمینه بیمه نبوده‌اند با این حال تامین مالی برای پرداخت این خسارت‌ها انجام شده است.

رضایی خاطر نشان کرد: ارزیابی‌های کارشناسی لازم انجام شده و خسارت‌ها از روز شنبه از طریق شعب بیمه ایران، در مسیر پرداخت قرار می‌گیرد.

پیشتر صنعت بیمه با هدف کمک به خسارت دیدگان در جنگ تحگیلی ۴۰ روزه، پرداخت بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ را انجام داده است.

طبق آحرین آمار، در بخش مربوط به جنگ ۴۰ روزه، از مجموع ۳۸ هزار و ۴۶ فقره خسارت اعلامی، تاکنون ۳۴ هزار و ۸۸۹ مورد ارزیابی و خسارت ۳۱ هزار و ۳۳۳ فقره نیز پرداخت شده است. مجموع مبلغ خسارت پرداختی در این بخش به ۳۶ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال رسیده است.

براساس این گزارش، در بخش مربوط به جنگ ۱۲ روزه نیز خسارت ۴ هزار و ۵۰۸ دستگاه خودرو با مجموع مبلغ ۴ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال پرداخت شده است.