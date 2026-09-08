شیطان ماهی

جوان آنلاین: سپاه خبر از غنیمت‌گرفتن یک زیردریایی هوشمند بدون‌سرنشین (Dive‑LD) از نیروی دریایی امریکا داد، درست وسط رجزخوانی‌های ترامپ درباره‌ی نابودی نیروی دریایی ایران! ترامپ همچنان در هر سخنرانی از این‌که «ایران دیگر به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت»، حرف می‌زند ولی دنیا هر روز از ایران خبر‌های تازه‌تری می‌شنود! غنیمت ایران از نیروی دریایی شیطان ارزشی فراتر از یک دارایی صرفاً نظامی است.

این یک پیروزی اطلاعاتی، فنی و راهبردی محسوب می‌شود که می‌تواند معادلات نظامی و امنیتی منطقه را دستخوش تغییر کند و موازنه‌ی قدرت را تا حدی به نفع ایران جابه‌جا سازد. اگرچه هزینه‌های ناشی از افشای فناوری، افزایش تنش و نوسان انرژی، بسیار فراتر از بهای مادی این سامانه است، با این حال هر فروند از این سامانه، بنا بر مشخصات فنی آن، حدود ۵/۲ میلیون دلار ارزشگذاری می‌شود. ولی دستاورد مهم‌تر ایران، مسئله فنی است، زیرا به «دانش نهفته» درون دستگاه مربوط است. این نوع زیردریایی به‌تازگی به ناوگان امریکا تحویل داده شده و از پیشرفته‌ترین نمونه‌های بدون‌سرنشین زیرسطحی است. قابلیت‌هایی مانند عمق ۶ هزار متری، ماندگاری ۱۰روزه و طراحی ماژولار با قطعات چاپ‌سه‌بعدی، همگی نشان از فناوری‌های لبه‌ی دانش دارندروابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شکار یکی از مدرن‌ترین زیر دریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست امریکا در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی خبر داد.

به گزارش سپاه نیوز، در اطلاعیه شماره ۱۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم مبعوث شده ایران عزیزآمده است: با عنایت خاصه خداوند متعال رزمندگان نیروی دریایی سپاه یکی از مدرن‌ترین زیر دریایی‌های هوشمند و بدون سرنشین ارتش تروریست امریکا را در ورودی تنگه هرمز طی یک اقدام پیچیده اشراف اطلاعاتی و عملیاتی در سحرگاه امروز (سه شنبه) به دام انداختند. این زیر سطحی هوشمند از جدیدترین تکنولوژی در حوزه زیر سطحی در دنیا برخوردار بوده، که سال ۲۰۲۵ به ناوگان ارتش تروریست امریکا تحویل شده است. در تحلیل این شاهکار اطلاعاتی و عملیاتی پیچیده باید گفت: شکار این زیرسطحی هوشمند و بدون‌سرنشین امریکایی در ورودی تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین اتفاقات اخیر در رویارویی ایران و امریکا در این آبراه راهبردی به شمار می‌رود؛ رخدادی که اهمیت آن صرفاً به از دست رفتن یک سامانه نظامی محدود نمی‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری یک معادله جدید در عرصه اشراف اطلاعاتی و عملیاتی بر تنگه هرمز باشد. اهمیت این خبر زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در جنگ مدرن، نخستین مرحله هر عملیات نظامی، دیدن و شناختن میدان است. سامانه‌های بدون‌سرنشین، چه در آسمان و چه در زیر آب، دقیقاً برای افزایش همین توان طراحی شده‌اند؛ یعنی بدون قرار دادن نیروی انسانی در معرض خطر، بتوانند در محیط عملیاتی نفوذ کنند، اطلاعات جمع‌آوری کنند و تصویری دقیق‌تر از موقعیت طرف مقابل در اختیار فرماندهان قرار دهند. بنابراین وقتی یک سامانه زیرسطحی هوشمند در ورودی یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان شناسایی و به دام انداخته می‌شود، موضوع فقط یک وسیله مدرن از دست‌رفته نیست، بلکه زیر سؤال رفتن بخشی از مأموریت اطلاعاتی آن سامانه است. این نکته در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در روز‌های اخیر نیز سپاه از مقابله با یک شناور مدیریت‌پذیر از راه دور امریکایی که قصد ورود به منطقه حفاظت‌شده تنگه هرمز را داشته، خبر داده بود. در کنار آن، گزارش‌هایی درباره سرنگونی یک پهپاد امریکایی در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز نیز منتشر شده است. اما در این میان، مهم‌ترین بخش خبر شاید نه «انهدام»، بلکه «به غنیمت گرفتن» این زیرسطحی باشد. در اختیار گرفتن این زیرسطحی، می‌تواند از منظر شناخت فناوری، ساختار، حسگرها، سامانه‌های ارتباطی و قابلیت‌های عملیاتی، ارزش اطلاعاتی فوق‌العاده‌ای داشته باشد. از همین‌جا می‌توان به یکی از مهم‌ترین ابعاد راهبردی این اتفاق رسید: تبدیل فناوری دشمن به منبع شناخت دشمن. این همان نقطه‌ای است که می‌تواند ادعای برتری امریکا را به چالش بکشد. بنابراین، شکار زیرسطحی امریکایی را باید علاوه بر یک موفقیت تاکتیکی، یک پیام راهبردی مهم دانست؛ پیامی درباره اینکه در تنگه هرمز، برتری فناوری امریکا الزاماً به‌معنای برتری اطلاعاتی امریکا نیست.