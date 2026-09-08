جوان آنلاین: به نقل از الشروق، نبیل فهمی و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در مقر دبیرخانه اتحادیه عرب در قاهره و در حاشیه یکصد و شصت و ششمین اجلاس عادی شورای اتحادیه عرب با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایرنا، در این دیدار، دبیرکل اتحادیه عرب بر اهمیت تکیه بر دیپلماسی و گفتوگو در حلوفصل بحرانها تأکید کرد و آمادگی و اشتیاق خود را برای ایفای نقشی مثبت در راستای حمایت از تلاشهای تنشزدایی و تقویت امنیت و ثبات منطقهای ابراز داشت.
وزیر خارجه عراق نیز در این دیدار، انتخاب دبیرکل جدید را تبریک گفت و برای وی در انجام مسئولیتهای جدید و تقویت نقش اتحادیه عرب در رویارویی با چالشهای منطقه آرزوی موفقیت کرد.
در جریان این دیدار، طرفین همچنین تحولات در تنگه هرمز و تأثیرات آن بر اقتصاد کشورهای عربی بهویژه عراق را با توجه به اهمیت راهبردی این تنگه برای تجارت جهانی و جریان عرضه انرژی مورد بحث و گفتوگو قرار دادند.
در این خصوص فواد حسین بر اهمیت گشودن کانالهای گفتوگو و تلاش برای فراهمسازی زمینه مناسب جهت دستیابی به تفاهماتی که به کاهش تنش و جلوگیری از گسترش دایره درگیریها یاری رساند، تأکید کرد و ضرورت وجود راههای ارتباطی و حلقههای وصلی را که به تقریب دیدگاهها و حمایت از مسیرهای دیپلماتیک کمک کند، یادآور شد.
در این دیدار «قحطان طه خلف»، سفیر عراق در مصر و نماینده این کشور در اتحادیه عرب و «اسامه مهدی غانم» مدیر اداره جهان عرب این اتحادیه نیز حضور داشتند.