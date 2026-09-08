کد خبر: 1378437
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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
جانشین فرمانده کل سپاه:

مردم مهم‌ترین عنصر قدرت جمهوری اسلامی هستند

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه مردم مهم‌ترین عنصر قدرت جمهوری اسلامی هستند، گفت: دشمن در این مدت تلاش کرد با استفاده از فشار، تحریم، ایجاد مشکلات و جنگ، مردم را از صحنه خارج کند، اما ملت ایران ایستاد و در میدان ماند. 
به گزارش ایرنا، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی روز گذشته در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و دفاع مقدس گفت: با خضوع در برابر شهدای عزیز انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همه شهیدانی که در این مسیر جان خود را تقدیم کردند، باید اذعان کرد که آنان امروز ستارگان راهنمای ملت ایران هستند. 
سردار ایزدی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر گفت: دشمن به دنبال تجزیه ایران بود، اما نتیجه اقدامات او افزایش اتحاد و انسجام ملت ایران شد. وحدت شیعه و سنی و حضور مردم در میدان، یکی از مهم‌ترین عوامل شکست نقشه‌های دشمن بوده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه مکر و تدبیر دشمن در برابر اراده الهی محکوم به شکست است، ادامه داد: دشمن تلاش کرد نظام اسلامی را سرنگون کند، اما در نهایت خود با مشکلات و بحران‌های متعدد مواجه شده است. وی همچنین با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها بیان کرد: دشمن در کنار فشار اقتصادی، جنگ رسانه‌ای، فعالیت عناصر ضدانقلاب و تلاش برای ایجاد آشوب داخلی را دنبال می‌کند، اما ملت ایران تاکنون بار‌ها این توطئه‌ها را خنثی کرده است. 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن در این مدت تلاش کرد با استفاده از فشار، تحریم، ایجاد مشکلات و جنگ، مردم را از صحنه خارج کند، اما ملت ایران ایستاد و در میدان ماند. ایزدی در ادامه گفت: مردم مهم‌ترین عنصر قدرت جمهوری اسلامی هستند و هر فرد در هر جایگاه و منطقه‌ای می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کند. اگر کسی در روستا حضور دارد باید برای آبادانی و حل مشکلات روستا تلاش کند، اگر در محله‌ای زندگی می‌کند باید در کنار همسایگان و مردم باشد و به پرسش‌ها و مشکلات آنان پاسخ دهد و در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر نقش خود را ایفا کند. جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: ما با مشکلات و فشار‌هایی مواجه هستیم و دشمن نیز تلاش می‌کند از این مشکلات برای ایجاد شکاف میان مردم و نظام استفاده کند. بنابراین، باید برای حل مشکلات مردم، افزایش انسجام ملی و تقویت سرمایه اجتماعی تلاش کنیم. سردار ایزدی در ادامه با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد آشوب و استفاده از عناصر داخلی گفت: دشمن تلاش می‌کند ستون پنجم خود را فعال کند و از ظرفیت برخی جریان‌ها و گروه‌های ضدانقلاب برای ایجاد ناامنی استفاده کند بنابراین هوشیاری مردم و مسئولان ضرورت دارد. وی افزود: دشمن می‌داند که نور خدا خاموش‌شدنی نیست و انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان، مردم و ولایت مسیر خود را ادامه خواهد داد. جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به عملکرد نیرو‌های مسلح در جنگ اخیر اظهار کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از سپاه، ارتش، فراجا، نیرو‌های مرزبانی و بسیج، در میدان حضور دارند و با روحیه‌ای عاشورایی از کشور دفاع می‌کنند. ایزدی افزود: رزمندگان هوافضای سپاه، نیروی دریایی و زمینی سپاه و دیگر نیرو‌های مسلح در عملیات‌های اخیر با اخلاص و شجاعت عمل کردند و در این مسیر نیز شهدایی تقدیم شده‌اند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: دشمن ، شهدا ، جنگ
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