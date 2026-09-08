شکست ماشین جنگی امریکا از میدان تا خانه

جوان آنلاین: جنگ با ایران برای امریکا فقط یک رویارویی نظامی پرهزینه نبود؛ این جنگ صحنهای برای آشکار شدن شکاف میان ادعاهای قدرت و واقعیتهای میدان و نشانهای تازه از فرسایش هژمونی ایالات متحده در نظام بینالملل بود. امریکا پس از سالها تلاش برای تثبیت موقعیت خود بهعنوان قدرت مسلط جهان، سرانجام ناچار شد از ابزارهای غیرمستقیم و جنگهای ترکیبی عبور کند و مستقیماً وارد یک رویارویی نظامی شود، که نتیجه این مداخله، برخلاف محاسبات واشینگتن، بهتحقق اهداف راهبردی مورد نظر آن منجر نشد و حتی هیمنه ارتش امریکا را با چالش مواجه کرد. از سوی دیگر، در داخل امریکا نیز مخالفت گسترده افکار عمومی با درگیری با ایران، هزینههای سیاسی و اجتماعی چنین رویکردی را برجسته کرده است؛ تاجایی که نظرسنجیهای معتبر نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد مردم امریکا این درگیری را فاقد ارزش راهبردی میدانند. در چنین شرایطی، تناقض میان ادعای امریکا درباره نابودی توان مقاومت و نگرانی مداوم آن از تنگه هرمز، به یکی از نشانههای آشکار ناکامی راهبردی واشینگتن تبدیل شده است؛ ناکامیای که در کنار افزایش هزینههای جنگ و تغییر نگاه افکار عمومی امریکا، تصویری متفاوت از مسیر قدرت این کشور و تداوم هژمونی آن در قرن بیستویکم ارائه میدهد.
حجتالاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، با بیان اینکه «شتاب تغییرات در معادلات جهانی، از پیشبینیهای صورت گرفته سبقت گرفته است»، گفت: در محاسبات استراتژیک، برآوردها بر این بود که در دویستوپنجاهمین سالگرد تأسیس امریکا، تحولی بنیادین در نظم جهانی شکل بگیرد. امریکاییها در آغاز قرن بیستویکم، رؤیای برگزاری جشن «کدخدایی بر دهکده جهانی» را در سر میپروراندند، اما تحولات پس از سال ۲۰۲۰ نشان داد که مسیر تاریخ به سمت و سویی دیگر در حال حرکت است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در تبیین ابزارهای قدرت امریکا تصریح کرد: امریکاییها و غربیها با استفاده از ابزار «توسعه علمی»، به دنبال انحصار علم در جهان بودند. آنها در منشور استقلال خود نیز بر اهمیت علم تأکید داشتند و هدفشان این بود که با مدیریت انحصاری بر تولید ثروت و علم، تمام جهان را به خود وابسته سازند. در این مسیر، آنها تا حد زیادی موفق به تصرف علمی در عرصههای مختلف شدند. با این حال، شتاب تحولات درونی در امریکا و بروز دوگانگیهای حاد در ساختار این کشور، اجازه نداد آنها طبق برنامه زمانبندی خود پیش بروند. همین تضادها و فشارها باعث شد آنها مجبور به تغییر راهبرد شوند؛ بهطوری که برخلاف تکیه بر جنگهای ترکیبی هیبریدی، ناچار شدند به سمت درگیریهای نظامی مستقیم حرکت کنند تا سرنوشت قرن بیستویکم را در میدان نبرد رقم بزنند.
اذعان ترامپ به شکست پروژه هژمونی امریکا
وی اضافه کرد: اقدامات ترامپ در محکوم کردن سیاستهای پیشین حاکمیت امریکا، خود گواهی بر استیصال آنها در مدیریت نظم جهانی است؛ واقعیتی که نشان میدهد پروژه هژمونی امریکا دچار شکست راهبردی شده و آنها برای حفظ بقای خود، ناگزیر به تقلا در مسیرهای پرهزینه نظامی شدهاند. طائب با اشاره به گسیل داشتن تمامی امکانات نظامی و مالی استکبار به منطقه تصریح کرد: امریکاییها ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را با تزریق گسترده پول، ارسال پیشرفتهترین تسلیحات و اعزام روزانه دهها فروند هواپیمای ترابری حامل بمب و موشک پشتیبانی کردند. آنها با این استراتژی که برای تسخیر ایران باید ابتدا غرب آسیا را تصرف کنیم، تمام توان عملیات ویژه و ساختار نظامی خود را به منطقه گسیل داشتند، بهطوری که برخلاف گذشته، خود امریکاییها نیز ناچار شدند مستقیماً وارد صحنه نبرد شوند و ناوهای جنگیشان را به آبهای منطقه بیاورند.
وی شکست راهبردی این ارتش گرانقیمت را نقطه عطفی در تحولات نظامی جهان دانست و افزود:، اما سرانجام چه شد؟ آنها مجبور شدند با پذیرش شکست، پرچم تسلیم بالا بیاورند و تن به آتشبس بدهند. ابهت دروغین و هیمنهی ارتش امریکا در این جنگ شکست. ارتشی که مدرسه و مراسم عروسی را هدف قرار میدهد، نه یک ابرقدرت، که ارتش جنایتکار و کودککشی است که ماهیت واقعیاش بیش از پیش برای جهانیان آشکار شد. دنیا با چشم خود دید که چگونه ارتش یک تریلیون دلاری امریکا در برابر جبههای با بودجههای دفاعی حداقلی، زمینگیر شد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تناقضگوییهای مقامات دشمن خاطرنشان کرد: آنها از یک سو ادعا میکنند که نیروی دریایی، نیروی هوایی و تمام توان نیروهای مقاومت را از بین بردهایم، اما این پرسش اساسی مطرح میشود که اگر همهچیز را نابود کردهاید، پس چرا هنوز در حال جنگید و تمام دغدغهتان کنترل تنگه هرمز است. این تناقض آشکار، سند گویای استیصال و شکست قطعی آنها در این میدان است.
پیوند دانشگاه و صنعت دفاعی محاسبات دشمن را برهم زد
حجتالاسلام طائب در ادامه، تحلیل وضعیت افکار عمومی امریکا را مورد اشاره قرار داد و گفت: نظرسنجیهای معتبر در خود ایالات متحده نشان میدهد که بیش از ۶۰ درصد مردم امریکا با هرگونه درگیری با ایران مخالفاند و آن را فاقد هرگونه ارزش راهبردی میدانند. این تغییر نگرش و انفعال دشمن، دستاورد ایستادگی سرافرازانه ملت ایران در برابر استکبار است. وی یکی از ارکان اصلی این اقتدار را پیوند قدرت علمی با توان دفاع دانست و افزود: این افتخارات مرهون پیوند عمیق دانشگاه با صنعت دفاعی کشور است. با وجود محدودیتهای بودجهای، توانستیم با تکیه بر دانش بومی، به پیشرفتهای خیرهکنندهای در عرصههای موشکی، پهپادی و صنایع زمینی دست یابیم. امروز شناورهای دفاعی ما چنان نظمی را در منطقه ایجاد کردهاند که ناوهای هواپیمابر امریکایی ناچارند برای در امان ماندن از رصد و هدفگیری، با حداکثر سرعت از تنگه هرمز عبور کنند.
موشکهای نقطهزن نتیجه حضور میدانی استادان دانشگاه
رئیس سازمان بسیج مستضعفین، نقش استادان دانشگاه را در این مسیر بیبدیل خواند و تصریح کرد: تولید موشکهای نقطهزن و شناورهای پیشرفته، نتیجه حضور استادان دانشگاه در میدان عمل و تقویت بازوهای صنعتی کشور بود. این پیوند مبارک، قدرت «تابآوری» ملت ایران را به رخ جهانیان کشید و نه تنها محاسبات دشمن را در برابر ایران به زانو درآورد، بلکه پیروزیهای راهبردی مقاومت را در منطقه رقم زد.
طائب با تبیین رسالت جدید بسیج اساتید در گام دوم انقلاب، خاطرنشان کرد: امروز در دانشگاه، جبههای واحد حول محور دفاع از وطن شکل گرفته است. با تأسی به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر هر ایرانی یک بسیجی، ما نیز در محیط دانشگاهی باید راهبرد هر استاد یک بسیجی، هر دانشجو یک بسیجی و هر کارمند یک بسیجی را عملیاتی کنیم. وی تأکید کرد: این تغییر رویکرد در سازمان بسیج اساتید، سرآغاز تحولی بنیادین در روشها و اهداف این سازمان برای دوران پسا پیروزی است تا بتوانیم با بهرهگیری از این ظرفیت عظیم، گامهای بلندتری برای اعتلا و اقتدار علمی و دفاعی ایران اسلامی برداریم.
طائب در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تقارن این مراسم با پیروزیهای جبهه مقاومت، تصریح کرد: به فضل الهی، امسال ورودمان به دانشگاهها با جشن پیروزی در برابر استکبار جهانی، یعنی امریکا و رژیم صهیونیستی همراه است. به سرعت باید فضای دانشگاهها به سمتی هدایت شود که روند تولید علم و تربیت عالم، همانگونه که رهبر معظم انقلاب مطالبه فرمودهاند، با قدرت ادامه یابد و تمامی این جهتگیریها در مسیر اهداف انقلاب اسلامی قرار گیرد. وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای ارزشمند مردانی، برای پیشوایی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدواریم به فضل الهی و با حضور برادر عزیزمان جناب آقای پیشوایی، و با همت و همراهی شما استادان و نخبگان عزیز، بتوانیم به این قلههای افتخار دست یابیم.