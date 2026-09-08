جوان آنلاین: در این نشست، مهمترین موضوعات مرتبط با امنیت ملی، دفاع هوایی و مأموریتهای پدافند هوایی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت تقویت و ارتقای مستمر توان پدافندی جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
امیر سرتیپ الهامی در این دیدار، با تشریح ظرفیتها، توانمندیها و آمادگی عملیاتی نیروی پدافند هوایی ارتش، اظهار کرد: صیانت از آسمان کشور و مقابله با تهدیدات هوایی، مستلزم حفظ آمادگی همهجانبه، ارتقای مستمر توان رزمی و تقویت تجهیزات و سامانههای پدافندی است.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) کشور با اشاره به نقش راهبردی پدافند هوایی در تأمین امنیت و اقتدار دفاعی کشور، بر ضرورت استمرار رصد و پایش آسمان جمهوری اسلامی ایران و آمادگی شبانهروزی برای مقابله با هرگونه تهدید تأکید کرد.
در ادامه، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای کارکنان پدافند هوایی در برقراری امنیت پایدار آسمان کشور، بر اهمیت تقویت توان دفاعی و پدافندی و حمایت از ظرفیتها و زیرساختهای مورد نیاز این نیرو تأکید کردند.
همچنین در این نشست، راهکارهای توسعه و تعمیق تعامل میان نیروی پدافند هوایی ارتش و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با هدف پشتیبانی مؤثرتر از مأموریتهای پدافندی و تقویت بنیه دفاعی کشور، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
حاضران در پایان، بر استمرار همکاری و تعاملات تخصصی میان نیروی پدافند هوایی ارتش و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و کارشناسی مجلس برای ارتقای توان پدافندی کشور تأکید کردند.