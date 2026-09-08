آلبانیز: آواربرداری اسرائیل در غزه یعنی پاک کردن صحنه جرم 

جوان آنلاین: گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که فلسطینیها باید آواربرداریها در غزه را انجام دهند، چرا که مداخله صهیونیستها در این روند باعث میشود شواهد و مدارک جنایات رژیم صهیونیستی نابود شود.
گزارش رسانههای فلسطینی میگوید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه منجر به انباشت نزدیک به ۶۱میلیون تن آوار شده است. سازمان ملل برآورد کرده است که جمعآوری این حجم از آوار احتمالاً هفت سال طول خواهد کشید. همچنین مقامات فلسطینی تخمین میزنند که پیکرهای بیش از ۸ هزار شهید هنوز زیر آوارها در غزه مدفون هستند. فرانچسکا آلبانیز درباره وضعیت حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین گفت: «نقشآفرینی اسرائیل در جمعآوری آوارهای نوار غزه میتواند شواهد ارزشمندی از جنایات وحشیانه این رژیم را از بین ببرد و مانع شناسایی بقایای قربانیان شود.» آلبانیز خاطرنشان کرد: «جمعآوری شواهد و شناسایی بقایای پیکرها باید قبل از شروع جمعآوری کامل آوار انجام شود.» این مسئول سازمان ملل در ادامه تأکید کرد: «فلسطینیها باید مسئول هرگونه برنامهای برای جمعآوری آوار باشند. در نوار غزه ویرانشده، آوارها تنها بقایای ساختمانها نیست، بلکه بخشی از صحنه جرم، یک قبرستان و سندی از دو سال بمبارانهای وحشیانه و بیدلیل است.» او خاطرنشان کرد: «منابع متعددی دخالت شرکتهای اسرائیلی در فرآیند جمعآوری آوار را تأیید کردهاند.» جنبش حماس در بیانیهای ضمن تقدیر از این موضعگیری آلبانیز، خواستار آن شد که آوارها به گونهای جمعآوری شود که اجساد مفقودین شناسایی و شواهد و مدارک جنایات دشمن حفظ شود.
حمله عمدی به مراکز تخصصی
وزارت بهداشت نوار غزه دیروز اعلام کرد که در نتیجه نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیها، ۵ هزار مورد قطع عضو و ۳۰۰ مورد آسیب عصبی و نخاعی در این منطقه ثبت شده است و ۱۰ هزار نفر نیز به توانبخشی فشرده و طولانیمدت نیاز دارند. این وزارتخانه در گزارش خود با اشاره به اینکه نسلکشی به افزایش هولناک شمار مجروحان، بهویژه موارد قطع عضو و نجات اندامها، منجر شده، تأکید کرد که هدف قرار دادن مستقیم مراکز بهداشتی، موجب از کار افتادن بیشتر مراکز تخصصی توانبخشی شده و هزاران بیمار و مجروح اکنون با خطر عوارض حاد و بحرانی سلامت مواجه هستند. وزارت بهداشت غزه این وضعیت را به کمبود شدید تجهیزات و لوازم پزشکی توانبخشی و اندامهای مصنوعی، در کنار محدودیتهای سفر بیماران برای درمان خارج از نوار غزه نسبت داد و از سازمانهای بینالمللی و نهادهای سازمان ملل خواست برای ورود تجهیزات و لوازم پزشکی ویژه توانبخشی و اندامهای مصنوعی، هماهنگی فوری و مداخله آنی انجام دهند. وزارت بهداشت غزه در ادامه بر ضرورت گشایش گذرگاهها برای تسهیل سفر موارد بحرانی که به مراکز پیشرفته توانبخشی و پیوند اندامهای مصنوعی با فناوریهای پیشرفته نیاز دارند، تأکید کرد.
سیاست مهندسی گرسنگی
بر اساس دادههای مراکز فلسطینی، نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه تاکنون به شهادت ۷۳ هزار و ۴۷۰ فلسطینی و زخمی شدن ۱۷۴ هزار و ۵۴۰ نفر دیگر منجر شده است. این در حالی است که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار هستند. دفتر اطلاعرسانی دولتی در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با اجرای سیاست مهندسی گرسنگی، سیاست گرسنگی خاموش را علیه غیرنظامیان در نوار غزه دنبال میکند و تنها اجازه ورود میزان بسیار محدودی از کمکهای انسانی را میدهد که حتی پاسخگوی حداقل نیازهای فزاینده مردم نیست. این دفتر بیان کرد: «بیش از ۹۵ درصد از ساکنان نوار غزه اکنون به طور کامل و انحصاری به کمکهای انسانی وابسته هستند و بیش از ۹۰ درصد آنان نیز توان خرید خود را به طور کامل از دست داده و قادر به تهیه مواد غذایی نیستند. در نتیجه این شرایط، مردم غزه برای تأمین حداقل نیازهای غذایی و ادامه زندگی به کمکهایی وابسته شدهاند.» دفتر اطلاعرسانی دولتی غزه اعلام کرد: اشغالگران بهطور عمدی از ورود صدها هزار کامیون کمکرسانی جلوگیری میکنند و آنچه تاکنون اجازه ورود یافته، تنها حدود ۳۵ درصد از میزان توافقشده است؛ یعنی اینکه اشغالگران مانع از ورود ۶۵درصد از مقدار غذای مورد نیاز شدهاند.
این نهاد با ارائه آماری از ابعاد بحران انسانی در غزه بیان کرد: «طی ۳۳۰ روز پس از امضای توافق آتشبس، اشغالگران تنها اجازه ورود ۶۹ هزار و ۳۸۷ کامیون حامل کمکهای انسانی و مواد غذایی را دادهاند؛ در حالی که بر اساس توافق باید در این مدت ۱۹۸ هزار کامیون وارد نوار غزه میشد.» این دفتر سیاست گرسنگی اعمالشده علیه ملت فلسطین را به شدیدترین شکل محکوم کرد و اشغالگران و همه کشورها و طرفهای حامی آن را مسئول کامل این گرسنگی سازمانیافته دانست.