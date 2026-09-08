جوان آنلاین: محمدرضا عارف عصر روز سهشنبه در نشست کارگروه ملی زیارت که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص کشور و ظرفیت حضور زائران خارجی اظهار کرد: زائرانی از کشورهای منطقه و دیگر نقاط جهان علاقهمند به سفر به ایران و زیارت اماکن مقدس هستند و از این رو فراهم شدن زیرساختهای مناسب برای تسهیل ورود آنان اهمیت ویژهای دارد.
محمدرضا عارف با اشاره به موضوع فرودگاه قم افزود: با وجود ظرفیتهای فرودگاهی موجود در فاصلهای کوتاه از شهر قم و استفاده از امکانات پیرامونی، شرایط ویژه کشور و نیاز زائران خارجی، ضرورت تعیین تکلیف و راهاندازی فرودگاه قم را بیش از پیش برجسته کرده است.
وی ادامه داد: فعال شدن فرودگاه قم میتواند در تسهیل ورود زائران خارجی و فراهم شدن شرایط مناسبتر برای سفر علاقهمندان به زیارت اماکن مقدس نقش مهمی ایفا کند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به جایگاه کارگروه ملی زیارت، بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل مرتبط با زیرساختها و خدمات مورد نیاز زائران تأکید کرد.
عارف، کارگروه ملی زیارت را از شوراهای مهم کشور دانست و اظهار کرد: عضویت و حضور در این شورا تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه به دلیل پیوند قلبی و اعتقادی با ائمه اطهار علیهمالسلام و اماکن متبرکه، اعضای آن با انگیزه و علاقهای ویژه در این عرصه فعالیت میکنند.
وی گفت: خوشبختانه تصمیماتی که در این کارگروه با تلاش اعضا و دستگاههای مرتبط اتخاذ میشود، در بسیاری از موارد به نتیجه رسیده است و باید این مسیر با جدیت و پیگیری بیشتری دنبال شود.
معاون اول رئیسجمهور، فراهم کردن شرایط بهتر و مناسبتر برای زائران را یکی از راهبردهای اصلی کارگروه ملی زیارت عنوان کرد و افزود: باید برای زائرانی که از اقصی نقاط جهان و بهویژه کشورهای اسلامی به قصد زیارت به ایران سفر میکنند، امکانات و شرایط مطلوبتری فراهم شود.
عارف با تأکید بر ضرورت تداوم این رویکرد خاطرنشان کرد: بهبود زیرساختها و فراهم شدن زمینه ارائه خدمات مناسب به زائران باید به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت کارگروه ملی زیارت مورد توجه قرار گیرد.
جلسات کارگروه ملی زیارت باید منظم برگزار شود
وی در ادامه بر ضرورت برگزاری منظم جلسات کارگروه ملی زیارت تأکید کرد و گفت: برنامه بر این است که جلسات کارگروه ملی زیارت با نظم بیشتری برگزار شود تا مسائل و موضوعات مرتبط با استانها و اماکن زیارتی با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.
معاون اول رئیسجمهور نقش دبیرخانه را در فاصله میان برگزاری جلسات شورا مهم ارزیابی کرد و افزود: دبیرخانه کارگروه ملی زیارت باید مسائل و مشکلات ارجاعشده را بهصورت مستمر بررسی کند و موضوعاتی را که نیازی به طرح و تصمیمگیری در شورا ندارد، از طریق دستگاهها و نهادهای ذیربط پیگیری کند.
عارف بیان کرد: موضوعاتی که نیازمند تصمیمگیری در سطح شورا هستند نیز باید پیش از طرح در جلسات، در دبیرخانه مورد بررسی کارشناسی قرار گیرند و با حضور نمایندگان اعضای کارگروه به جمعبندی برسند.
وی افزود: این روند موجب میشود موضوعات پس از انجام بررسیهای لازم در جلسات شورا مطرح شده و زمینه برای اتخاذ تصمیمهای دقیقتر و پیگیری مؤثرتر مصوبات فراهم شود.
نشستهای کارگروهملی زیارت در اماکن متبرکه زیارتی برگزار میشود
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به شیوه برگزاری دورهای نشستهای کارگروه ملی زیارت در اماکن مقدس گفت: جلسه پیشین این شورا در حرم مطهر امام رضا علیهالسلام برگزار شد و امروز نیز افتخار برگزاری جلسه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها فراهم شده است.
عارف ادامه داد: برنامه بر این است که نشستهای آینده نیز بهصورت دورهای در دیگر حرمها و اماکن متبرکه برگزار شود.
وی با تبریک روز قم و سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها به این شهر مقدس، این مناسبت را گرامی داشت.
معاون اول رئیسجمهور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور و شهدای انقلاب اسلامی و جنگهای تحمیلی، به مقام شامخ امام راحل و شهیدان ادای احترام کرد.
تشییع میلیونی رهبر شهید بدون حادثه برگزار شد
عارف همچنین از مسئولان و برگزارکنندگان مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید در استانهای تهران، قم و خراسان رضوی قدردانی کرد و گفت: برگزاری این مراسم در سه استان و شهرهای نجف و کربلا، صحنههایی ماندگار و حماسی را رقم زد.
وی افزود: یکی از دغدغههای جدی برگزارکنندگان در روزهای پایانی و هنگام برنامهریزی برای مراسم، احتمال بروز مشکلات ناشی از ازدحام جمعیت و گرمای بالای هوا بود، چراکه تجربه برگزاری برخی مراسمهای بزرگ و میلیونی در گذشته نشان داده بود که چنین تجمعاتی ممکن است با حوادث ناگواری همراه شود.
معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد: با وجود حضور گسترده مردم در مراسمهای برگزارشده در شهرهای مختلف و همچنین برگزاری همزمان آیینها در نقاط متعدد کشور، به لطف خداوند هیچ حادثه ناگواری رخ نداد.
عارف خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل دقت، انضباط، هماهنگی و تلاش مسئولان و دستاندرکارانی بود که در نقاط مختلف کشور مسئولیت برگزاری این مراسمها را بر عهده داشتند و شایسته قدردانی هستند.