همزمان با افزایش تنش‌ها میان ریاض و صنعا، شماری از رهبران جنبش انصارالله با انتقاد از سیاست‌های سعودی عنوان کردند، ادامه حملات و محاصره، ارتش یمن را به اتخاذ اقدامات و تغییر رویکرد دفاعی خود وادار خواهد کرد.

جوان آنلاین: «عبدالملک العجری» از رهبران جنبش انصارالله، با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای پایان دادن به پیامد‌های محاصره یمن گفت: عربستان تمامی تلاش‌های صلح برای پایان دادن به «محاصره فراگیر و ظالمانه» را با «لجاجت و تعلل» پاسخ داده است.

به گزارش ایسنا، العجری افزود این رویکرد، مقام‌های ملی در صنعا را ناچار کرده است برای وادار کردن عربستان به تغییر رفتار خود در قبال مردم یمن و حقوق مشروع آنان، برخی اقدامات تشدیدکننده را در پیش بگیرند.

وی همچنین تلاش برای ترساندن طرف‌های بین‌المللی از پیامد‌های اقدامات نیرو‌های مسلح یمن در باب‌المندب را «مغالطه‌ای آشکار» خواند و گفت: اهداف این اقدامات به‌طور مشخص علیه طرفی است که یمن را تحت محاصره قرار داده است.

در همین حال، «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی انصارالله، در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین گفت رهبران عربستان دچار «کوری راهبردی» شده‌اند.

البخیتی با تأکید بر اینکه انصارالله همچنان خواهان دستیابی به صلحی فراگیر است، هشدار داد: «ادامه تجاوز، ما را به تغییر دکترین دفاعی‌مان سوق خواهد داد.»

وی افزود در صورت ادامه حملات عربستان، انصارالله برنامه‌های خود را تغییر خواهد داد

البخیتی همچنین تأکید کرد: ریاض در وضعیت «سردرگمی و ناتوانی در تحقق اهداف» قرار دارد.

عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین گفت اصرار عربستان بر ادامه محاصره و حملات علیه یمن با هدف جلب رضایت آمریکا و رژیم صهیونیستی و فرار از تعهدات ناشی از روند صلح صورت می‌گیرد.