سخنگوی حماس افزود: رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از سکوت و ضعف شورای صلح، ناتوانی میانجی‌ها و نبود اقدامات واقعی از سوی کشور‌های عربی و اسلامی، دامنه تجاوزات خود را تشدید می‌کند.

جوان آنلاین: حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس روز سه شنبه در واکنش به تشدید حملات و عملیات تخریب منازل در نوار غزه، اعلام کرد که ادامه این اقدامات از سوی رژیم صهیونیستی، نشانه‌ای آشکار از تداوم جنگ نسل‌کشی علیه مردم غزه است.

به گزارش ایسنا، وی گفت: تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی در تخریب آنچه از خانه‌های مجاور اردوگاه‌های آوارگان باقی مانده، تأییدی روشن بر ادامه اشکال مختلف جنگ نسل‌کشی علیه ساکنان نوار غزه است.

سخنگوی حماس افزود: رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از سکوت و ضعف شورای صلح، ناتوانی میانجی‌ها و نبود اقدامات واقعی از سوی نظام عربی و اسلامی برای متوقف کردن جنایات، دامنه این تجاوزات را تشدید می‌کند.

قاسم خواستار اتخاذ اقدامات جدی از سوی همه طرف‌ها شد و تأکید کرد که باید از مربع مواضع رسانه‌ای عبور کرده و به سمت اقدامات عملی حرکت کنند.

سخنگوی حماس هشدار داد که در غیر این صورت، رژیم صهیونیستی به تخریب و نابودی مناطق مسکونی نوار غزه ادامه خواهد داد تا زمینه را برای آواره کردن ساکنان این منطقه فراهم کند.