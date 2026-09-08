تغییر چهره میدان آزادی ظرف ۴۵ روز آینده

جوان آنلاین: محسن دودانگه روز سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح تصفیه خانه ثانویه بوستان المهدی به خبرنگار گفت: عملیات زیرساختی بخشی از فضای سبز میدان آزادی که در گذشته دچار تخریب شده بود انجام شد و به نظر می‌رسد با خنک شدن هوا در ۴۵ روز آینده آراستگی و فضای سبز بکر گذشته به میدان آزادی باز می‌گردد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: در طرح جدید از چمن‌های کم آب استفاده کردیم و تلاش داریم با راه اندازی تصفیه خانه جدید فضای جنگلی و سبز محدوده فرودگاه مهرآباد را نیز احیا کنیم.

شهردار منطقه ۹ اظهار کرد: تصفیه خانه ثانویه بوستان المهدی با ظرفیت ۲۴۰۰ متر مکعب در روز مورد بهره برداری قرار گرفت و این طرح دومین تصفیه خانه ثانویه شهر تهران محسوب می‌شود که ۴۰ لیتر بر ثانیه پساب را تصفیه می‌کند.

همچنین معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران نیز در این مراسم گفت: در ابتدای دوره ششم مدیریت شهری میزان آبیاری فضای سبز شهر تهران با پساب هفت میلیون متر مکعب در سال بوده که با افتتاح تصفیه خانه‌های جدید بزودی این میزان به ۵۶ میلیون متر مکعب خواهد رسید.

داود گودرزی اظهار کرد: در چشم انداز سه ساله تلاش داریم فضای سبز را با پساب آبیاری کنیم و دیگر از آب‌های نامتعارف استفاده نخواهیم کرد و در کنار این اقدام شاهد افزایش سطح سرانه فضای سبز در شهر تهران خواهیم بود.

وی تاکید کرد: هر چقدر بتوانیم فضای سبز جدیدی به شهر بیافزاییم به کیفیت زندگی شهروندان در این کلانشهر کمک خواهیم کرد.