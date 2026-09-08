مشاهده لاشه یک دلفین در سواحل بندرعباس

جوان آنلاین: مریم احسان پور، روز سه شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: این دلفین را از گونه پورپویز بدون باله هند-آرام (Neophocaena phocaenoides) است که در ساحل بوستان ورزش بندرعباس پیدا شده است.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: پورپویز بدون باله هند-آرام یکی از مهم‌ترین گونه‌های آبزی و پستانداران خلیج فارس به شمار می‌رود که بر اساس فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در گروه آسیب‌پذیر قرار دارد و حفاظت از آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس اداره حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی و پایش آلودگی‌های دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان اضافه کرد: این پستاندار دریایی به دلیل نداشتن باله پشتی و جثه کوچک شهرت دارد و از جمله گونه‌های حساس و شاخص سلامت اکوسیستم آب‌های جنوب کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: لاشه مشاهده‌شده در بندرعباس حدود ۱۳۰ سانتی‌متر طول دارد که کمی کمتر از میانگین طول این گونه، است و نشان می‌دهد هنوز به بلوغ کامل نرسیده یا از افراد کوچک‌جثه جمعیت بوده است.

احسان پور اضافه کرد: بر اساس مشاهده اولیه از وضعیت ظاهری لاشه، کارشناسان محیط زیست دریایی احتمال می‌دهند علت مرگ این نمونه گیرافتادن در ادوات و تور‌های صیادی است که می‌تواند به خفگی منجر شده باشد، همچنین با توجه به آلودگی نفتی اخیر، احتمال تأثیر آلودگی نفتی نیز در دست بررسی است.

وی یادآور شد: در بخش شکمی لاشه نیز پارگی مشهود است که با توجه به فساد بالای لاشه، احتمال دارد این پارگی ناشی از ترکیدگی بافت‌های نرم در اثر فرآیند فساد باشد.

احسان پور تصریح کرد: برای تعیین دقیق علت اصلی مرگ و همچنین بررسی ماهیت پارگی مشاهده‌شده، نمونه‌برداری و کالبدشکافی تخصصی (Necropsy) توسط کارشناسان محیط زیست دریایی انجام شده است.

دلفین‌های پورپویز بدون باله به همراه سایر پستانداران دریایی، از جمله شاخص‌های مهم سلامت خلیج فارس هستند و هرگونه تلفات در جمعیت آنها می‌تواند زنگ خطری برای وضعیت زیست‌محیطی این پهنه آبی ارزشمند باشد.