«آگوستو کوری» نامزد ریاست‌جمهوری برزیل در گفت‌و‌گو با ریانووستی گفت که ساختار بریکس باید حفظ شود، اما می‌توان تغییراتی در آن ایجاد کرد.

جوان آنلاین: کوری در این گفت‌و‌گو بیان کرد: «ما بریکس را حفظ خواهیم کرد، اما برخی اصلاحات لازم است. به احتمال زیاد، برخی کشور‌هایی که می‌توانند به‌طور مستقل با کشور‌های دیگر مذاکره کنند، این آزادی را به دست خواهند آورد. مایلم با روسای‌جمهور کشور‌های عضو بریکس گفت‌و‌گو کنم و درباره این موضوع به بحث بپردازم.»

به گزارش ایسنا، کوری روان‌پزشک و نویسنده بسیاری از آثار پرفروش است. وی پیش از این هیچ سمت رسمی نداشته و به دلیل حضور در شماری از برنامه‌های تلویزیونی شناخته شده است.

نظرسنجی‌های اخیر او را در رقابت برای ریاست‌جمهوری در جایگاه سوم قرار داده‌اند؛ پس از «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس‌جمهور کنونی برزیل و «فلاویو بولسونارو» سیاستمدار راست افراطی.

انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در ۴ اکتبر برگزار خواهد شد. اگر هیچ نامزدی در دور نخست اکثریت آرا را به دست نیاورد، دور دوم انتخابات در ۲۵ اکتبر برگزار خواهد شد.