جوان آنلاین: کامران باقری لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت و متخصص گوارش و کبد در نشست خبری همایش جامع گوارش و کبد با اشاره به روند افزایشی سرطان در جهان اظهار کرد: افزایش موارد سرطان در دنیا تا حدی ناشی از سالمندشدن جمعیت است که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بخش دیگری از این افزایش نیز به تغییرات اقلیمی و تغییر سبک زندگی مربوط میشود.
به گزارش تسنیم، وی افزود: اکنون با یک اپیدمی چاقی مواجه هستیم و حدود ۶۰ درصد بزرگسالان ایران مجموعهای از اضافهوزن و چاقی را تجربه میکنند. چاقی یکی از عوامل خطر سرطان است.
متخصص گوارش و کبد ادامه داد: مصرف دخانیات و الکل نیز احتمال ابتلا به برخی سرطانها را افزایش میدهد. همچنین مصرف غذاهای فرآوریشده مانند کنسروها، فست فودها و نوشابههای گازدار میتواند در افزایش خطر برخی سرطانها نقش داشته باشد.
لنکرانی با اشاره به تغییر الگوی سرطانهای گوارشی گفت: مهمترین عامل خطر سرطان معده، عفونت هلیکوباکتر پیلوری بوده است. در مقطعی بیش از ۹۵ درصد افراد در ایران به این عفونت مبتلا بودند، اما اکنون شیوع آن به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
وی افزود: طبیعی است که با کاهش عفونت هلیکوباکتر، سرطانهای مرتبط با آن نیز کاهش پیدا کند، اما در مقابل، سهم سرطانهای معدهای که ارتباطی با این عفونت ندارند، در حال افزایش است.
این متخصص گوارش و کبد درباره سرطان روده بزرگ نیز گفت: همان عوامل خطری که در زمینه چاقی، سبک زندگی و تغذیه مطرح شد، در ایجاد سرطان روده بزرگ نیز نقش دارند و این بیماری به یک معضل فراگیر در جهان و از جمله ایران تبدیل شده است.
لنکرانی با اشاره به تغییر عوامل خطر سرطان کبد اظهار کرد: در گذشته بخش قابل توجهی از سرطانهای کبدی با ویروسهای هپاتیت، بهویژه هپاتیت B، ارتباط داشت، اما همچنان که سرطان کبد ناشی از هپاتیت B وجود دارد، سهم سرطانهای کبدی مرتبط با کبد چرب تشخیصدادهنشده نیز در حال افزایش است. به همین دلیل سرطان کبد با شتاب در حال افزایش است و باید نسبت به این موضوع هوشیارتر باشیم.
لنکرانی در پاسخ به پرسشی درباره داروهای گیاهی نیز گفت: این تصور که داروهای گیاهی بیخطر نیستند، اشتباه است. افراد میبایست به مستندات علمی توجه کنند؛ چرا که درباره برخی ادعاها تعارض منافع مطرح است به طور مثال، مصرف بیش از حد عرق کاسنی میتواند سبب افزایش آنزیم کبد شود.
لنکرانی درباره تأثیر عوامل روانی بر بیماریهای گوارشی گفت: ارتباط میان شرایط روانی و برخی بیماریهای گوارشی شناختهشده است. برای مثال بیماریهایی مانند سندرم روده تحریکپذیر و سوءهاضمه در شرایط اضطراب و نگرانی تشدید میشوند، اما درباره بیماریهای مزمنتر همچنان بحث و بررسی علمی ادامه دارد.
وزیر اسبق بهداشت درباره شیوع رفلاکس گفت: گزارشهای مختلف، شیوع رفلاکس معده در استانهای مختلف را نشان میدهند. آمار و ارقام، شیوع ۱۵ تا ۴۵ درصدی این بیماری را نشان میدهد؛ بیماری که ارتباط زیادی با عادات غذایی دارد.
وی در ادامه به موضوع فرسودگی شغلی کارکنان حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگی، علاوه بر سلامت روان جامعه، باید به سلامت روان کارکنان نظام سلامت نیز توجه کنیم. یکی از معضلاتی که ممکن است در اثر فشار کاری ایجاد شود، فرسودگی شغلی و حتی خروج نیروها از نظام سلامت است.
لنکرانی افزود: در مطالعهای چندمرکزی که نتایج آن منتشر شده است، میزان تمایل به خروج از خدمت در میان پرستاران بالا بود و بیش از ۵۰ درصد آنها تمایل داشتند شغل خود را تغییر دهند.
اهمیت تغذیه در بروز بیماریهای گوارشی
سید موید علویان، رئیس انجمن مطالعات بیماریهای کبدی ایران نیز در این نشست با تأکید بر نقش تغذیه در سلامت گفت: وقتی از سلامت مواد غذایی صحبت میکنیم، باید دید مواد غذایی در چه شرایطی تولید، ذخیره، فرآوری، توزیع و مصرف میشوند و حتی در آشپزخانه با چه روغنی پخته و سر سفره ارائه میشوند.
رئیس انجمن مطالعات بیماریهای کبد ایران تصریح کرد: نحوه نگهداری، ذخیرهسازی و پخت مواد غذایی همگی بر سلامت انسان و از جمله بیماریهای متابولیک و سرطانها اثرگذار هستند.
علویان با اشاره به عوامل مؤثر بر چاقی گفت: بخشی از چاقی ناشی از کمتحرکی، بخشی مربوط به تغذیه ناسالم و بخشی نیز مربوط به تغذیه ناسالم و خطرناک است.
وی توضیح داد: منظور از تغذیه ناسالم، مصرف مواد قندی، شکر، نمک و غذاهای پرکالری بیش از حد است، اما منظور از تغذیه خطرناک این است که ممکن است مواد غذایی حاوی سموم یا ترکیباتی باشند که برای سلامت مضر هستند.
علویان با اشاره به ارتباط خواب و بیماریهای متابولیک گفت: اختلالات خواب میتواند در ایجاد یا تشدید برخی بیماریهای گوارشی و کبدی نقش داشته باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، زمانی که فرد ورزش میکند، وزن خود را کنترل میکند و وضعیت متابولیک و میزان مصرف قند خود را بهبود میدهد، خواب او نیز بهتر میشود.
رئیس انجمن مطالعات بیماریهای کبد ایران ادامه داد: افرادی که به دلیل شغل خود شیفت شب دارند و الگوی خواب نامنظمی را تجربه میکنند نیز بیشتر در معرض برخی بیماریها قرار دارند.
نسخ تجویزی متخصصان گوارش پایینتر از میانگین
در افتتاحیه پنجمین همایش جامع گوارش و کبد که امروز (۱۷ شهریور) در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد؛ محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز اظهار کرد: ۸۱۵ فوقتخصص گوارش در کشور حضور دارند و ارائه خدمت میکنند و بیش از ۳ میلیون ویزیت در سال گذشته داشتهاند.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی درباره متوسط اقلام دارویی در نسخ پزشکی گفت: ایدهال سازمان جهانی بهداشت برای اقلام نسخ پزشکی ۳ قلم است، اما این میزان در کشور حدود ۳.۲۱ است. متوسط اقلام نسخ پزشکی برای متخصصان حوزه گوارش ۲.۸۴ است و این در حالی است که این رشته به دارودرمانی وابسته است. امیدوارم سایر رشتهها نیز به تجویز منطقی دارو توجه کنند تا به نرم جهانی برسیم.
او با بیان اینکه حوزه پزشکی کشور یک گنجینه عظیم است، گفت: گنجینه عظیم پزشکی کشور در هیچ تمدنی وجود ندارد. به طور قطع، کشور در هیچ حوزهای مانند حوزه سلامت در ارتباط با تربیت نیروی انسانی و ارائه خدمات به خودکفایی نرسیده است.
او با بیان اینکه وضعیت اقتصاد سلامت کشور بیمارگونه است، توضیح داد: اقتصاد سلامت با توجه به پیشرفتهای پزشکی کشور رشد نکرده است. تاخیر در پرداختها از سوی سازمانهای بیمهگر مشکلساز شده و شرایط به این شکل قابل ادامه دادن نیست. تصمیم بر این بود که سازمانهای بیمهگر تامین کننده منابع پایدار نظام سلامت باشند، اما شرایط برعکس است و نظام سلامت تامین کننده منابع سازمانهای بیمهگر است.
برگزاری همزمان سه همایش در قالب یک رویداد
در ادامه این همایش نیز، امیرپاشا طبائیان، معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی و دبیر اجرایی همایش گفت: بزرگترین رویداد در حوزه گوارش در حال برگزاری است. حدود ۱۸۰۰ پزشک در این همایش حضور دارند و ۳۰۰ نفر به سخنرانی خواهند پرداخت.
او ادامه داد: دو انجمن «آندوسکوپی گوارشی ایران» و «مطالعات کبدی ایران» سه کنگره همایش «هپاتیت تهران»، «همایش جامع آندوسکوپیهای پیشرفته» و «جامع گوارش و کبد» را برگزار میکنند.
او با بیان اینکه ۲۴ کارگاه آموزشی در این رویداد بزرگ خواهیم داشت، تصریح کرد: یکی از این کارگاهها برای پرستارانی است که در حوزه آندوسکوپی فعالیت میکنند.