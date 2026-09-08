جوان آنلاین: «گیدئون ساعر» وزیر خارجه رژیم اشغالگر امروز سه شنبه در سخنانی با انتقاد از تصمیم انگلیس، تحریمهای این کشور را «مداخلهای آشکار در انتخابات آتی اسرائیل» خواند و مدعی شد، لندن با اعمال این تحریمها تلاش دارد بر روند سیاسی و انتخاباتی داخل رژیم صهیونیستی تأثیر بگذارد.
به گزارش ایسنا، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بدون اشاره به جزئیات تأکید کرد که تلآویو در برابر اقدامات انگلیس منفعل نخواهد ماند و پاسخ خود را به این تحریمها ارائه خواهد کرد.
۱۲ کشور غربی (کانادا و یازده کشور اروپایی) امروز سهشنبه طی بیانیهای مشترک تحریمهایی علیه شهرکهای صهیونیستنشین در کرانه باختری اعمال کرده و هرگونه داد و ستد و خرید کالاهای تولید شده از این شهرکهای غیرقانونی را ممنوع اعلام کردند.
اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی اولین کسی بود که از بین سران این رژیم به این تصمیم و بیانیه واکنش نشان داد و گفت: تحریمهای انگلیس، مداخله آشکار در انتخابات دموکراتیک اسرائیل است.
هرتزوگ همچنین افزود: «اعمال تحریم از سوی پادشگاهی انگیس و یا هر کشور دیگری ثابت میکند که آنها مرتکب اشتباه فاحش در ارزیابی شدهاند.
«عمیخای شیکلی» عضو کابینه دولت نتانیاهو نیز گفت: ما هرگز به این مسائل بیتفاوت نخواهیم بود و در روزهای آینده به آن پاسخ خواهیم داد. بیاید کرانه باختری را مانند یک دژ محکم نگه داشت.
«یائیر لاپید» نخستوزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز در واکنش گفت که تصمیم دولت انگلیس مبنی بر اعمال تحریمها و ممنوعیتها علیه این رژیم یک اشتباه بزرگ است.
وی گفت که این یک سیاست نادرست، خطرناک و در زمان نامناسب و به دلایل اشتباه است.
رئیس حزب «یش عتید» ادامه داد: تصمیمی که امروز اتخاذ شد، گروههای افراطی در اسرائیل را تقویت خواهد کرد و این در آستانه انتخابات کنست اتفاق میافتد.
سیاستمدار اسرائیلی مدعی شد این تصمیم، انگیزهای برای حماس و گروههای فلسطینی خواهد بود و بر همه واضح است که این تصمیم، دلایل داخلی در انگلیس دارد و یک کمپین عمدی برای تخریب وجهه تلآویو به منظور راضی کردن رایدهندگان ناراضی، در آن دخیل است.
شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی این اقدام کشورهای غربی را «ضد اسرائیلی» دانست.