رئیس جمهور آمریکا در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه اش به ایران، مدعی شد: ایران دیگر هیچ شانسی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد!

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه اش به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: ما اکنون درگیر یک نبردی هستیم، زیرا ایران قصد داشت به سلاح هسته‌ای دست یابد و به دستیابی به آن بسیار نزدیک شده بود.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای تهران، در سخنانی که بیشتر جنبه تبلیغاتی و عوام فریبانه دارد، مدعی شد: ایران دیگر هیچ شانسی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد. هیچ‌کس انتظار نداشت که اوضاع در قبال ایران تا این حد موفقیت‌آمیز پیش برود و من می‌خواهم از نیرو‌های نظامی‌مان تشکر کنم.

دونالد ترامپ با وجود اینکه تجربه شکست «فشار حداکثری» علیه ایران در دوره اول ریاست جمهوری خود را دارد، ادعا کرد: محاصره علیه آن مؤثر بوده و نتایجی فراتر از حد انتظار به بار آورده است. ما سخت‌ترین مجازات‌ها را بر ایران اعمال کرده‌ایم!

وی بی اشاره به نام کشوری که اتباع آن حادثه ۱۱ سپتامبر را رقم زدند، ادعا کرد: تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا اطمینان حاصل کنیم که وقایع ۱۱ سپتامبر تکرار نمی‌شوند. در ۱۱ سپتامبر، نزدیک به ۳ هزاز نفر از عزیزان از ما گرفته شد؛ انسان‌هایی که به دست تروریست‌های شرور در مرکز تجارت جهانی کشته شدند. اکنون، پس از گذشت این سال ها، بار دیگر در یک صبح سه شنبه در ماه سپتامبر گرد هم آمده‌ایم تا بر آن پیمان مقدسی که یک ربع قرن پیش بستیم، تأکید کنیم: ما هرگز فراموش نخواهیم کرد!