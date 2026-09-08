روزنامه صهیونیستی «معاریو» از درخواست «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برای اتخاذ اقدامات تلافی‌جویانه علیه انگلیس در واکنش به تحریم‌های احتمالی لندن علیه این رژیم و شهرک‌های صهیونیستی خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه معاریو، بن‌گویر از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «گیدئون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی خواست کنسولگری انگلیس در قدس را تعطیل و روادید کاری دیپلمات‌های انگلیسی را لغو کنند.

به گزارش ایسنا، وی همچنین خواستار توقف فعالیت «شورای فرهنگی بریتانیا» در میان فلسطینیان شده است.

بن‌گویر مدعی شده است که فعالیت کنسولگری انگلیس در قدس با حاکمیت رژیم صهیونیستی بر این شهر در تعارض است و انگلیس با ادامه این فعالیت‌ها، با تل‌آویو همانند دوران قیمومت بریتانیا رفتار می‌کند.

این اظهارات در پی افزایش فشار‌های سیاسی انگلیس بر رژیم صهیونیستی مطرح شده است؛ فشار‌هایی که محور اصلی آن سیاست‌های تل‌آویو در قبال فلسطینیان و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری است.

در همین چارچوب، دولت انگلیس طی ماه‌های اخیر مواضع انتقادی خود را علیه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی تشدید کرده و امروز اعلام کرده است علیه این رژیم تحریم‌هایی اعمال می‌کند.

اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی امروز در سخنرانی که در شهر قدس اشغالی داشت، گفت: اگر بریتانیا به اعمال تحریم‌ها علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری ادامه دهد، خود را در «سمت اشتباه تاریخ» قرار خواهد داد.

رئیس رژیم صهیونیستی افزود: اگر این اتفاق بیفتد و کشور‌های دیگری به این تحریم‌ها ملحق شوند، فکر می‌کنم این یک محاسبه اشتباه و تصمیمی خواهد بود که آنها را در سمت اشتباه تاریخ قرار خواهد داد.

علاوه بر این، روزنامه هاآرتص گزارش داد، هرتزوگ با اشاره به تحریم‌های برنامه‌ریزی‌شده بریتانیا، آن را «دخالت آشکار» در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی توصیف کرد که قرار است اکتبر برگزار شود.

پس از آنکه لندن از تصمیم خود برای اعمال تحریم‌هایی علیه شهرک‌های اشغالی در کرانه باختری خبر داد، مسئولان رژیم صهیونیستی واکنش‌های تندی نسبت به این اقدام داشتند. لندن امروز رسما این تحریم‌ها را اعلام کرد. همچنین قرار است فرانسه و کانادا هم به تحریم شهرک‌نشینان صهیونیست ملحق شوند.