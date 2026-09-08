درگیری بین دانشجویان عراقی و ۲ نفر مقابل خوابگاه علت ماجرا بود؛ مطالب فضای مجازی صحیح نیست

رییس دانشگاه سمنان با اشاره به وقایع اتفاق‌افتاده گفت: درگیری میان ۲ نفر از شهروندان که حالت عادی نداشتند و ۲ دانشجوی عراقی در پارک مقابل خوابگاه (داخل شهر سمنان) رخ داد و برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره این حادثه با واقعیت ماجرا همخوانی ندارد.

جوان آنلاین: مسعود نصیری زرندی روز سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در سمنان افزود: این درگیری حدود ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه بامداد آغاز شد و با حضور عوامل انتظامی حدود ساعت سه و ۳۰ دقیقه تا چهار بامداد پایان یافت.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه دانشجویان عراقی در زمان وقوع حادثه در پارک مقابل محل اسکان خود حضور داشتند، ادامه داد: در این حادثه توهین، اهانت یا تهدیدی از سوی دانشجویان عراقی گزارش نشده است.

رییس دانشگاه سمنان اظهار کرد: عوامل دخیل در ایجاد این حادثه شناسایی و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته‌اند و با دستور مقام قضایی، مراحل تشکیل پرونده در حال پیگیری است و پس از تکمیل بررسی‌ها، پرونده برای صدور رای در اختیار مقام قضایی قرار می‌گیرد.

نصیری زرندی با اشاره به مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره علت این درگیری گفت: دانشگاه در روزهای گذشته به دلیل ضرورت دریافت اطلاعات دقیق و رسمی از مراجع ذی‌صلاح درباره جزییات حادثه، از اظهارنظر شتاب‌زده خودداری کرد و این سکوت به معنای تایید مطالب منتشرشده در فضای مجازی نبود.

وی افزود: آنچه در بررسی‌های رسمی مشخص شده، با برخی روایت‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده تفاوت دارد و به همین دلیل از مردم درخواست می‌شود اخبار مربوط به این حادثه را از مبادی رسمی و معتبر دریافت کنند.

دانشگاه مسوول تامین امنیت همه دانشجویان و شهروندان است

رییس دانشگاه سمنان تاکید کرد: دانشگاه موظف به تامین امنیت همه شهروندان و اتباع خارجی است و با هر فردی که درصدد برهم زدن آرامش و امنیت شهروندان باشد، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی گفت: متهمان در جریان رسیدگی اظهاراتی داشته‌اند که در صورت ضرورت و با رعایت ملاحظات قانونی، جزییات آن از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نصیری زرندی همچنین با اشاره به حضور گسترده دانشجویان خارجی در دانشگاه سمنان بیان کرد: جذب دانشجوی بین‌الملل یک سیاست و ظرفیت مهم برای دانشگاه و کشور است، اما این روند باید متناسب با زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های خوابگاهی و الزامات قانونی دنبال شود.

وی افزود: دانشگاه سمنان در مسیر اصلاح روند جذب و ساماندهی دانشجویان بین‌الملل قرار گرفته است تا ضمن استفاده از ظرفیت‌های علمی و اقتصادی حضور دانشجویان خارجی، ملاحظات فرهنگی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

رییس دانشگاه سمنان با اشاره به دیدار با نمایندگان و مسوولان سفارت عراق پس از حادثه گفت: نشست مشترکی با نمایندگان عراق برگزار شد و موضوعات مختلف مربوط به دانشجویان عراقی، شرایط اقامت و زیرساخت‌های مورد نیاز آنان مورد بررسی قرار گرفت.

نصیری زرندی تاکید کرد: دانشگاه سمنان ضمن حمایت از دانشجویان بین‌المللی، موضوع ساماندهی وضعیت اقامت، خوابگاه و خدمات مورد نیاز آنان را با جدیت دنبال می‌کند تا روند حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه در چارچوب مقررات و با رعایت ملاحظات فرهنگی و اجتماعی انجام شود.

وی یادآور شد که دانشگاه سمنان ۱۵ هزار دانشجو دارد که چهارهزار و ۹۳۶ نفر دانشجوی بین‌الملل محسوب می‌شوند.

دانشگاه سمنان دانشگاه مادر منطقه و جزو ۱۵ دانشگاه برتر کشور در حوزه‌های علمی و پژوهشی محسوب می‌شود.