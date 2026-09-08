سیلاب به بیمارستان قلب ساری هم وارد شد/ خدمات درمانی ادامه دارد

در پی بارش‌های شدید شب گذشته، قسمتی از بخش پاراکلینیک و برخی فضا‌های پشتیبانی مرکز آموزشی‌درمانی فاطمه‌الزهرا (س) دچار آب‌گرفتگی شد که با اقدام فوری عوامل فنی و پشتیبانی، در همان ساعات اولیه برطرف شد.

جوان آنلاین: رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران روز سه شنبه در بازدید میدانی از بخش‌های مختلف مرکز آموزشی درمانی فاطمه‌الزهرا (س)، وضعیت زیرساخت ها، تأسیسات و بخش‌های درمانی و پشتیبانی را پس از شرایط جوی شب گذشته بررسی کرد.

به گزارش ایرنا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین در گفت‌و‌گو با مسئولان این مرکز، در جریان وضعیت بخش‌های مختلف بیمارستان و اقدامات انجام شده برای حفظ استمرار خدمات رسانی قرار گرفت و بر آمادگی کامل مجموعه برای مدیریت پیامد‌های احتمالی ناشی از شرایط جوی تأکید کرد.

مححدصادق رضایی با اشاره به ضرورت حفظ پایداری خدمات مراکز درمانی در شرایط نامساعد جوی، بر پایش مستمر زیرساخت‌های حیاتی، تأسیسات و تجهیزات پشتیبان و رفع سریع مشکلات احتمالی تأکید کرد و خواستار هماهنگی مستمر واحد‌های فنی، پشتیبانی و درمانی برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند خدمت رسانی به بیماران شد.

وی استمرار خدمت رسانی ایمن و بدون وقفه به بیماران را از اولویت‌های دانشگاه در چنین شرایطی دانست و بر ضرورت آمادگی مراکز درمانی استان برای مواجهه با شرایط پیش بینی نشده و حفظ تاب آوری زیر ساخت‌های حوزه سلامت تأکید کرد.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با وجود این شرایط، ارائه خدمات درمانی در این مرکز بدون وقفه ادامه یافت و خللی در خدمت رسانی به بیماران ایجاد نشد.