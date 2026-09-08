جوان آنلاین: به نقل از سی ان بی سی، وزارت خزانهداری آمریکا امروز سه شنبه در بیانیهای اعلام کرد که تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کرده است.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) اعلام کرد که در ادامه به اصطلاح تلاشهای خود برای منزوی کردن اقتصاد ایران، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از نهادهای دیگر را تحریم کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا با وجود اینکه تجربه شکست «فشار حداکثری» علیه ایران در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ را دارد، ادعا کرد: این هشداری است برای هر کسی که با شرکتهای هواپیمایی باقیمانده ایران که همگی امروز تحریم شدند، مراوده تجاری دارد: شما در معرض خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی قرار دارید!
به گزارش الجزیره، وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود ادعا کرد: مجوزی را که به طور موقت اجازه صادرات مجدد برخی هواپیماهای غیرنظامی به ایران را میداد، بهطور نامحدود تعلیق کردیم. اعمال تحریم علیه ۳۶ نهاد و فرد به دلیل (بهانه) حمایت از بخش هوانوردی ایران، بخشی که برای انتقال تسلیحات و محمولههای غیرقانونی مورد استفاده قرار میگیرد، وضع شده است.