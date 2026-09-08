کد خبر: 1378393
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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۲
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زاخارووا: گزارش گروسی دارای سوگیری سیاسی است

3 سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت، گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایمنی هسته‌ای در اوکراین دارای سوگیری سیاسی است و منعکس‌کننده وضعیت واقعی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا نیست.

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه عصر سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: ما گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایمنی هسته‌ای در اوکراین را جانبدارانه و سوگیری سیاسی می‌دانیم و منعکس‌کننده وضعیت واقعی پیرامون نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا نیست. این نتیجه‌گیری را می‌توان بر اساس این واقعیت گرفت که گزارش، این واقعیت را که این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا متعلق به روسیه است، نادیده می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری تاس، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد: این گزارش به وخامت جدی اوضاع در نیروگاه اشاره می‌کند، با این حال رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اذعان مستقیم به گناه رژیم کی‌یف در حملات بی‌ملاحظه به زیرساخت‌های نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، قتل کارکنان نیروگاه، فشار روانی اعمال شده بر خانواده‌ها و دوستان آنها، تلاش‌ها برای ایجاد اختلال در تامین برق نیروگاه و سایر جرایم خودداری می‌کند.

زاخارووا افزود: این گزارش همچنین به تقصیر رژیم ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در اختلال در بازدید برنامه‌ریزی شده گروسی از نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا و شهر هسته‌ای انرگودار در ۲۰ و ۲۱ اوت نپرداخت. قرار بود این بازدید با آخرین چرخش کارشناسان دبیرخانه آژانس در نیروگاه همزمان باشد که آن هم در ماه اوت انجام نشد. طرف روسی انتظار دارد که دبیرخانه آژانس و رهبری آژانس در آینده رویکرد مسئولانه‌تری برای تهیه چنین گزارش‌هایی اتخاذ کنند.

این دیپلمات روسی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان کرد: سازمان‌های بین‌المللی مانند دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، یونسکو و سازمان امنیت و همکاری اروپا چشم خود را بر قتل روزنامه‌نگاران روسی توسط رژیم کی‌یف بستند و اعتبار خود را از دست دادند.

او گفت: نهاد‌های بین‌المللی تخصصی مانند دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، یونسکو و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز با چشم‌پوشی از تحریم‌های نامشروع علیه رسانه‌های داخلی، محدودیت‌های دسترسی شهروندان به اطلاعات در «غرب جمعی» و حملات و قتل خبرنگاران روسی توسط رژیم کی‌یف، به فضای سهل‌انگاری و مصونیت از مجازات برای آزار و اذیت روزنامه‌نگاران کمک کرده‌اند. رهبری این نهاد‌ها با نشان دادن تعصب و استاندارد‌های دوگانه به اعتبار خود آسیب رسانده و بر کل سیستم بین‌المللی برای حمایت از حقوق حرفه‌ای کارکنان رسانه سایه افکنده است.

برچسب ها: ماریا زاخاروو ، رافائل گروسی ، اوکراین
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