پوتین و ترامپ رایزنی کردند

دستیار رئیس جمهور روسیه از رایزنی تلفنی پوتین و ترامپ درباره نتایج سفر ویتکاف و کوشنر (فرستادگان آمریکا) به مسکو و کی‌یف خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه با یکدیگر رایزنی کردند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام این رسانه، رایزنی مذکور میان سران آمریکا و روسیه به صورت تلفنی بوده است.

یوری اوشاکوف، در این باره اضافه کرد: گفتگوی تلفنی دیگری بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا انجام شد. پوتین از تعهد ترامپ برای ایجاد یک مشارکت سازنده بین روسیه و ایالات متحده حمایت کرد.

در بیانیه کرملین در این باره آمده است: پوتین و ترامپ درباره نتایج سفر ویتکاف و کوشنر (فرستادگان آمریکا) به مسکو و کی‌یف تبادل نظر کردند. گفتگوی تلفنی میان پوتین و ترامپ، سازنده و بسیار صریح بود. ترامپ خواهان آن است که پیشرفت در حل‌وفصل بحران اوکراین در دوران ریاست‌جمهوری وی به دست آید. پوتین و ترامپ نتایج سفر ویتکاف و کوشنر به مسکو و کی‌یف را مثبت ارزیابی کردند.

کرملین اضافه کرد: پوتین در گفت‌و‌گو با ترامپ تأکید کرد که روسیه هیچ‌گونه نیت خصمانه‌ای نسبت به اروپا ندارد. پوتین و ترامپ توافق کردند که در تماس باشند و در صورت نیاز با یکدیگر تماس بگیرند.