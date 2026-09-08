آمریکا برای استقرار نیرو در تنگه هرمز بر کره جنوبی فشار آورده است

جوان آنلاین: به نقل از «کره جونگ‌آنگ دیلی»، به گفته چندین منبع آگاه در روز سه شنبه، آمریکا به کره جنوبی اعلام کرده است که ترجیح می‌دهد تصمیم گیری درباره اعزام تجهیزات و نیرو‌های دریایی یا هوایی به تنگه هرمز، حداکثر تا ماه نوامبر نهایی شود؛ موضوعی که با توجه به زمان‌بر بودن معمول روند تصویب در پارلمان، فشار بر سئول را برای حل و فصل این مسئله در ماه جاری افزایش داده است.

به گزارش مهر، این منابع اظهار داشتند که دولت کره جنوبی از زمان دریافت درخواست آمریکا در اوایل سال جاری مبنی بر مشارکت نظامی در تنگه هرمز، مشغول بررسی تجهیزات و نیرو‌های قابل اعزام و تدوین لایحه تصویب آن در مجلس ملی بوده است.

مقامات سئول می‌گویند تصمیم دولت برای علنی کردن گزینه اعزام نیرو در ماه جاری، با درخواست آمریکا مبنی بر تعیین تکلیف این موضوع تا ماه نوامبر مرتبط است. با توجه به مدت‌زمانی که معمولاً طی مراحل تصویب لایحه در مجلس ملی به طول می‌انجامد، دولت باید سیاست خود در خصوص این اعزام را تا پایان ماه سپتامبر نهایی و رسمی کند.

این در حالیست که پیشتر نیز رسانه‌ها اعلام کرده بودند، کره جنوبی در موقعیت بسیار دشواری گرفتار شده است؛ زیرا ایران اعلام کرده که در صورت اعزام نیرو از سوی سئول، این اقدام را به منزله جانبداری کره از ایالات متحده تلقی خواهد کرد، در حالی که واشنگتن هنوز مشخص نکرده است که آیا چنین مشارکتی برای جلب رضایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر نیز از عملکرد کره ناخشنود بوده، کافی خواهد بود یا خیر.