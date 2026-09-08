شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۶۶۲ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۶۶۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۶۲۷ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۴ شهید و ۵ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

به گزارش مهر، این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته، هزار و ۳۵۵ نفر به شهادت رسیده، ۴ هزار و ۵۱۶ نفر زخمی شده و پیکر ۸۲۷ شهید نیز از زیر آوار یا مناطق مختلف خارج شده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، در پی ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این جنگ به ۷۳ هزار و ۶۶۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۶۲۷ نفر رسیده است.

این درحالی است که منابع فلسطینی اعلام کردند که شهر غزه در شمال نوار غزه از لحظاتی پیش شاهد وقوع انفجار‌هایی است که به احتمال زیاد ناشی از حملات هوایی یا پهپادی رژیم صهیونیستی به این شهر است.

از سوی دیگر یک منبع در بیمارستان ناصر غزه گفت که دو نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک منزل در جنوب شهر خان یونس زخمی شدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که ساکنان یک بلوک مسکونی کامل در اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه پس از تهدید ارتش رژیم صهیونیستی به بمباران این منطقه، مجبور به تخلیه منازل خود شدند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منزلی در منطقه بطن السمین در جنوب خان یونس را بمباران کردند.