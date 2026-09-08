صدور بالاترین سطح هشدار سیل در ژاپن

ژاپن عصر امروز (سه‌شنبه) به وقت محلی بالاترین سطح هشدار اضطراری را برای بارندگی شدید و جاری شدن سیل در برخی از بخش‌های استان‌های «آیچی» و «گیفو» صادر کرد.

جوان آنلاین: هشدار هواشناسی «سطح ۵» برای خطر طغیان رودخانه «شونای» که از هر دو استان عبور می‌کند، صادر شده است.

به گزارش ایسنا، مدیر ارشد پیش‌بینی سازمان هواشناسی ژاپن در یک کنفرانس خبری گفت: مردم باید با رفتن به مناطق مرتفع‌تر که کمتر در معرض سیل هستند، ایمنی خود را تضمین کنند.

این هشدارِ ویژه، ۱۴ شهر و شهرستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هشدار سطح ۵ در واقع از ساکنان می‌خواهد تا محیط اطراف خود را ارزیابی و به امن‌ترین محل ممکن نقل مکان کنند.

برخی تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، خودرو‌هایی را نشان می‌دهد که در جاده‌هایی در شهر در حال حرکت هستند و آب تا در‌های آنها بالا آمده است.

در شهر ناگویا سیلاب وارد مراکز خرید و فروشگاه‌ها شده و رودخانه «اوئدا» که از میان شهر می‌گذرد، کاملا سرریز شده است.

شبکه تلویزیون ملی «ان‌اچ‌کی» همچنین گزارش داده است زیرگذر‌ها و سایر مناطق در برخی مناطق شهری دچار سیل شده و مردم را مجبور به ترک وسایل نقلیه خود کرده است. به گزارش روزنامه ژاپن‌تایمز، مقامات به این خبرگزاری گفتند تاکنون همه سرنشینان خودرو‌ها توانسته‌اند خود را نجات دهند و هنوز آماری از گرفتاران احتمالیِ سیل ارائه نشده است.