جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که کوتاهی این نهاد در حفاظت از اطلاعات محرمانه، به افشای اطلاعات حساس و سوءاستفاده از آنها برای تسهیل اقدامات خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان منجر شده است و خواستار رسیدگی جدی به این موضوع شد.

جوان آنلاین: نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز (سه‌شنبه) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به موضع هیأت کشورمان در نشست شورای حکام اعلام کرد: «نقض محرمانگی در آژانس در گذشته به افشای اطلاعات حساسی منجر شده است که متعاقباً برای تسهیل اقدامات خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. چنین مواردی از نقض محرمانگی، مایه نگرانی جدی است و باید به‌طور شایسته به آنها رسیدگی شود.»

هیأت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود ذیل دستور کار پنجم نشست با عنوان «امنیت هسته‌ای» نیز تأکید کرد که «حفظ محرمانگی، عنصری اساسی در ارتباط با امنیت هسته‌ای است» و آژانس در این زمینه مسوولیتی روشن بر اساس اساسنامه خود دارد.

در این بیانیه، ایران با انتقاد از سکوت شورای حکام در برابر تجاوز‌های گسترده علیه کشورمان تصریح کرد: «این شورا نمی‌تواند در حالی که در قبال تجاوز‌های گسترده علیه ایران سکوت مطلق اختیار کرده است، به‌گونه‌ای معتبر به بررسی چنین موضوعاتی بپردازد.»

هیأت کشورمان افزود: «اگر در برابر حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان هیچ اقدامی صورت نگیرد، امنیت هسته‌ای چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ اگر چنین تجاوز‌هایی از سوی یکی از دولت‌های امین معاهده ان‌پی‌تی و یک رژیم قانون‌گریز خارج از این معاهده، علیه یکی از کشور‌های عضو آن صورت گیرد، امنیت هسته‌ای چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟»

در ادامه این بیانیه آمده است: «اگر شورای حکام حتی از صدور یک بیانیه ساده در محکومیت این اقدامات بازبماند، چه رسد به اتخاذ واکنشی مؤثر و متناسب، امنیت هسته‌ای چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟»

جمهوری اسلامی ایران همچنین با طرح این پرسش که در صورت بی‌تمایلی یا ناتوانی آژانس در توجه شایسته به پیامد‌های این اقدامات برای امنیت هسته‌ای، کشور‌های عضو بر چه مبنایی باید به عملکرد و اثربخشی آن اعتماد کنند، تأکید کرد: «پیامد‌های چنین ناکامی‌هایی، اعتبار مجموعه هنجار‌های جهانی عدم اشاعه را تضعیف می‌کند.»

هیأت کشورمان با تأکید بر اهمیت امنیت هسته‌ای در تضمین استفاده ایمن، امن و پایدار از انرژی هسته‌ای یادآور شد که مسوولیت این حوزه منحصراً بر عهده هر کشور است و آژانس باید بنا به درخواست کشور‌ها به آنها کمک کند و شورای حکام نیز تحقق این امر را تسهیل کند.

ایران همچنین خواستار به رسمیت شناختن کامل ماهیت حقوقی و اهداف متمایز امنیت هسته‌ای در مقایسه با ایمنی هسته‌ای و پادمان‌ها، مطابق با قطعنامه‌های کنفرانس عمومی شد و تأکید کرد که ملاحظات امنیتی مرتبط با فناوری‌های نوظهور، از جمله رآکتور‌های کوچک مدولار، نباید به ایجاد پیش‌شرط یا خدشه به حق سلب‌ناپذیر کشور‌ها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای منجر شود.

در بخش دیگری از این بیانیه، هیأت کشورمان با اشاره به بررسی و درک ناکامل پیامد‌های فنی، حقوقی و عملیاتی کاربرد هوش مصنوعی در حوزه امنیت هسته‌ای، از دبیرخانه خواست این موضوع را به شیوه‌ای شفاف و فراگیر و با مشورت نزدیک با کشور‌های عضو دنبال کند و تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌ها و تدوین رهنمود‌های مرتبط را با مشارکت معنادار کشور‌ها انجام دهد.