کد خبر: 1378381
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی
ایران:

افشای اطلاعات محرمانه در آژانس زمینه‌ساز خرابکاری علیه تأسیسات هسته‌ای شده است

2 جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که کوتاهی این نهاد در حفاظت از اطلاعات محرمانه، به افشای اطلاعات حساس و سوءاستفاده از آنها برای تسهیل اقدامات خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان منجر شده است و خواستار رسیدگی جدی به این موضوع شد.

جوان آنلاین: نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین امروز (سه‌شنبه) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به موضع هیأت کشورمان در نشست شورای حکام اعلام کرد: «نقض محرمانگی در آژانس در گذشته به افشای اطلاعات حساسی منجر شده است که متعاقباً برای تسهیل اقدامات خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. چنین مواردی از نقض محرمانگی، مایه نگرانی جدی است و باید به‌طور شایسته به آنها رسیدگی شود.»

هیأت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه خود ذیل دستور کار پنجم نشست با عنوان «امنیت هسته‌ای» نیز تأکید کرد که «حفظ محرمانگی، عنصری اساسی در ارتباط با امنیت هسته‌ای است» و آژانس در این زمینه مسوولیتی روشن بر اساس اساسنامه خود دارد.

در این بیانیه، ایران با انتقاد از سکوت شورای حکام در برابر تجاوز‌های گسترده علیه کشورمان تصریح کرد: «این شورا نمی‌تواند در حالی که در قبال تجاوز‌های گسترده علیه ایران سکوت مطلق اختیار کرده است، به‌گونه‌ای معتبر به بررسی چنین موضوعاتی بپردازد.»

هیأت کشورمان افزود: «اگر در برابر حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان هیچ اقدامی صورت نگیرد، امنیت هسته‌ای چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ اگر چنین تجاوز‌هایی از سوی یکی از دولت‌های امین معاهده ان‌پی‌تی و یک رژیم قانون‌گریز خارج از این معاهده، علیه یکی از کشور‌های عضو آن صورت گیرد، امنیت هسته‌ای چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟»

در ادامه این بیانیه آمده است: «اگر شورای حکام حتی از صدور یک بیانیه ساده در محکومیت این اقدامات بازبماند، چه رسد به اتخاذ واکنشی مؤثر و متناسب، امنیت هسته‌ای چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟»

جمهوری اسلامی ایران همچنین با طرح این پرسش که در صورت بی‌تمایلی یا ناتوانی آژانس در توجه شایسته به پیامد‌های این اقدامات برای امنیت هسته‌ای، کشور‌های عضو بر چه مبنایی باید به عملکرد و اثربخشی آن اعتماد کنند، تأکید کرد: «پیامد‌های چنین ناکامی‌هایی، اعتبار مجموعه هنجار‌های جهانی عدم اشاعه را تضعیف می‌کند.»

هیأت کشورمان با تأکید بر اهمیت امنیت هسته‌ای در تضمین استفاده ایمن، امن و پایدار از انرژی هسته‌ای یادآور شد که مسوولیت این حوزه منحصراً بر عهده هر کشور است و آژانس باید بنا به درخواست کشور‌ها به آنها کمک کند و شورای حکام نیز تحقق این امر را تسهیل کند.

ایران همچنین خواستار به رسمیت شناختن کامل ماهیت حقوقی و اهداف متمایز امنیت هسته‌ای در مقایسه با ایمنی هسته‌ای و پادمان‌ها، مطابق با قطعنامه‌های کنفرانس عمومی شد و تأکید کرد که ملاحظات امنیتی مرتبط با فناوری‌های نوظهور، از جمله رآکتور‌های کوچک مدولار، نباید به ایجاد پیش‌شرط یا خدشه به حق سلب‌ناپذیر کشور‌ها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای منجر شود.

در بخش دیگری از این بیانیه، هیأت کشورمان با اشاره به بررسی و درک ناکامل پیامد‌های فنی، حقوقی و عملیاتی کاربرد هوش مصنوعی در حوزه امنیت هسته‌ای، از دبیرخانه خواست این موضوع را به شیوه‌ای شفاف و فراگیر و با مشورت نزدیک با کشور‌های عضو دنبال کند و تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌ها و تدوین رهنمود‌های مرتبط را با مشارکت معنادار کشور‌ها انجام دهد.

برچسب ها: ایران ، سازمان ملل ، تاسیسات هسته‌ای
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

فرصت‌های ایستادن با شرق

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

لولو‌های سرخرمن جنگ

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

بدون شرح

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

عقب نشینی به سبک ترامپ

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار