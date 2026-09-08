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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۴
سیاست » اخبار کلی

برگزاری جلسه بررسی کریدور‌های بزرگراهی/ پزشکیان:احداث مسیر‌ها باید مطابق با استاندارد‌ها باشد

3 رئیس‌جمهور درباره ضرورت اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها برای تردد ایمن و کاهش ترافیک، بر تعیین حریم جاده‌ای پیش از هرگونه ساخت‌وساز و تسریع در مذاکرات برای توسعه کریدور‌های ریلی بین‌المللی تأکید کرد و خواستار وضعیت‌سنجی و جهت‌گیری مشخص در بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای شد.

جوان آنلاین: از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز سه‌شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در جلسه بررسی وضعیت و برنامه کریدور‌های بزرگراهی، با تأکید بر اینکه احداث و تکمیل قطعات بزرگراهی دارای اولویت است، اظهار داشت: یکی از الزامات مورد نظر در موضوع حمل‌ونقل این است که از نظر علمی بررسی شود تجربه‌های جهانی چه آمار و اطلاعاتی به ما می‌دهند؛ بنابراین در این حوزه مطالعه جامعی صورت بگیرد تا مسیر‌های بزرگراهی و جاده‌ای مطابق با استاندارد‌های موجود احداث، تجهیز، بهسازی و نگهداری شوند.

رئیس‌جمهور انجام مطالعات تطبیقی را پیش‌نیاز تمام طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی برشمرد و گفت: آنچه اکنون اولویت دارد، جهت‌گیری‌های مشخص در زمینه نوع بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و ناوگان جاده‌ای است. برای انجام این کار، چشم‌انداز اقدامات مشخص شود و وضعیت‌سنجی داشته باشیم تا متناسب با شرایط، شیوه‌های حمل‌ونقل را توسعه دهیم. تمام فرآیند‌ها باید مبتنی بر ضوابط نظام مشاوره‌ای و مهندسی باشند و نظارت دقیقی بر اجرا و تکمیل پروژه‌های مرتبط با حمل‌ونقل صورت بگیرد.

پزشکیان با اشاره به برقراری عدالت اجتماعی در حوزه حمل‌ونقل، یادآور شد: قوانین و آیین‌نامه‌ها را برای تردد ایمن و کاهش ترافیک اصلاح خواهیم کرد. همچنین گلوگاه‌های خطرآفرین و پرترافیک باید اصلاح شوند.

رئیس‌جمهور همچنین در مأموریتی که به وزارت راه و شهرسازی سپرد، بر تملک اراضی و مشخص کردن حریم جاده‌ای تأکید کرد و گفت: تملک اراضی و مشخص شدن حریم، پیش از اقدام اجرایی برای احداث جاده و خطوط ریلی انجام شود و هیچ‌گونه مجوز ساخت‌وسازی تا محدوده حریم مشخص، صادر نشود.

پزشکیان در پایان، توسعه کریدور‌های ریلی بین‌المللی را ضروری برشمرد و تصریح کرد: مذاکرات و هماهنگی‌ها در زمینه توسعه کریدور‌های ریلی بین‌المللی با سرعت انجام شود. چنانچه نیاز به پشتیبانی باشد، فرایند‌ها برای این اقدام هموار خواهد شد.

در بخشی از این جلسه که با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، راه‌آهن و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد، گزارش مبسوطی درباره وضعیت پیشرفت پروژه‌های جاده‌ای و بزرگراهی ارائه شد.

برچسب ها: رئیس جمهور ، ترافیک ، حمل و نقل ریلی و جاده ای
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