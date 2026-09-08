جوان آنلاین: به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز سه‌شنبه در مسکو با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان دیدار و درباره تحولات بین المللی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، وزیر خارجه روسیه در این دیدار گفت: مسکو و ریاض در چارچوب اوپک پلاس به‌طور هماهنگ عمل خواهند کرد. مسکو و ریاض از جستجوی راه حل‌های مصالحه آمیز برای اجرای تفاهم نامه اسلام آباد بین آمریکا و ایران حمایت می‌کنند.

سرگئی لاوروف، سپس اضافه کرد: روسیه برنامه‌های بسیاری همراه با عربستان دارد و حوزه‌های مشارکت دو طرف در حال گسترش است. روسیه همواره برای مذاکره درباره اوکراین آماده است. روسیه از موضع متعادل عربستان در قبال اوکراین سپاسگزار است.

وی سپس افزود: اتحادیه اروپا و ناتو همچنان در تلاش برای تحقق شکست روسیه و حمایت همه جانبه از اوکراین هستند. اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را می‌کند تا مانع از آن شود که حل و فصل بحران اوکراین از منظر پرداختن به ریشه‌های آن مورد بررسی قرار گیرد.

این مقام روسیه در ادامه گفت که مسکو به حل‌وفصل وضعیت پرتنش در غرب آسیا علاقه‌مند است.