جوان آنلاین: ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی را تحت فشار قرار داده تا حجم سرمایهگذاری خود را از رقم اولیه ۳۵۰ میلیارد دلار که در چارچوب توافق تعرفهای ۲۰۲۵ متعهد شده بود، فراتر ببرد.
به گزارش تسنیم، به گفته یکی از نمایندگان پارلمان کره جنوبی، واشنگتن در مذاکرات جدید روی سه پروژه بزرگ زیرساخت انرژی از جمله نیروگاه گاز طبیعی تگزاس، برنامه راکتور هستهای و خط لوله گازی آلاسکا تمرکز کرده که مجموع هزینه آنها از سهمیه ۲۰۰ میلیارد دلاریِ بخش صنایع استراتژیک فراتر میرود.
مذاکرهکنندگان در حال چانهزنی نهایی هستند و سئول قصد دارد پیش از امضای توافق در هفته آینده، جلسهای غیرعلنی در پارلمان برگزار کند.