رئیس هیأت کشتی استان تهران با اشاره به رشد چشمگیر کشتی این استان در رده‌های پایه گفت: در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت قابل توجه کشتی تهران بوده‌ایم و اکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اعضای تیم‌های ملی در رده‌های پایه را کشتی‌گیران استان تهران تشکیل می‌دهند.

جوان آنلاین: قاسم علی‌عسگری روز سه شنبه در حاشیه آیین افتتاح خانه کشتی کهریزک در شهرستان ری و در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به توسعه زیرساخت‌های کشتی در استان تهران اظهار کرد: خدا را شاکریم که تعداد پایگاه‌های قهرمانی و خانه‌های کشتی در سطح تهران در حال افزایش است و این روند می‌تواند نقش مهمی در شناسایی و پرورش استعداد‌های این رشته داشته باشد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: در حال حاضر هفت خانه کشتی در سطح استان تهران فعال است که بخش قابل توجهی از این مجموعه‌ها با همکاری و حمایت فدراسیون کشتی آماده و تجهیز شده‌اند. همچنین پایگاه‌های قهرمانی استان نیز محل تمرین قهرمانان بزرگ و بستری برای فعالیت و آموزش کشتی‌گیران خردسال، نونهال و نوجوان است.

رئیس هیأت کشتی استان تهران ادامه داد: طی چهار سال گذشته پیشرفت خوبی در کشتی استان، به‌ویژه در رده‌های پایه، رقم خورده و امروز شاهد هستیم که سرمایه‌گذاری روی این رده‌ها نتایج خود را نشان می‌دهد.

علی‌عسگری با اشاره به افتتاح خانه کشتی کهریزک گفت: این مجموعه با همت شهردار، مدیریت شهری و همه عزیزانی که برای راه‌اندازی آن تلاش کردند، به بهره‌برداری رسید و ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه کشتی در جنوب تهران ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از این مجموعه بازدید کردم و امکانات آن شامل سالن گرم، سالن مسابقه، خوابگاه و رستوران است و یک کمپ ورزشی بسیار مناسب و شکیل محسوب می‌شود. راه‌اندازی چنین مجموعه‌ای می‌تواند زمینه حضور و فعالیت استعداد‌های فراوان جنوب تهران را فراهم کند.

رئیس هیأت کشتی استان تهران تصریح کرد: منطقه شهرری و جنوب تهران همواره استعداد‌های زیادی در کشتی داشته و قهرمانان بزرگی از این منطقه به ورزش کشور معرفی شده‌اند. امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت خانه کشتی کهریزک، شاهد شکوفایی استعداد‌های جدید و حضور آنها در عرصه‌های ملی، بین‌المللی و جهانی باشیم.

علی‌عسگری با اشاره به موفقیت‌های اخیر کشتی تهران در رده‌های پایه گفت: در ۱۲ سال گذشته، استان تهران در برخی رده‌های پایه نماینده‌ای در تیم‌های ملی نداشت، اما در سال‌های اخیر شرایط تغییر کرده و امروز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نمایندگان تیم‌های ملی در رده‌های پایه از کشتی‌گیران استان تهران هستند.

وی این موفقیت را حاصل تلاش مجموعه کشتی استان دانست و افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کشتی تهران دوباره در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفته است. کشتی‌گیران و مربیان در باشگاه‌ها زحمات زیادی می‌کشند و مدیران ورزشی استان نیز توجه ویژه‌ای به این رشته دارند. فدراسیون کشتی نیز حمایت‌های خوبی از کشتی تهران داشته است.

رئیس هیأت کشتی استان تهران تأکید کرد: اگر کشتی تهران به حرکت و جایگاه واقعی خود بازگردد، بدون تردید این اتفاق تأثیر بسیار مثبتی بر کشتی کشور خواهد داشت؛ چرا که تهران از نظر جمعیت، استعداد و ظرفیت انسانی یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشتی ایران محسوب می‌شود.

علی‌عسگری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شهرری در رشته کشتی گفت: شهرری قهرمانان بزرگی در کشتی آزاد و فرنگی داشته و دارد و این منطقه همواره یکی از مراکز استعدادپرور کشتی کشور بوده است.

وی افزود: قهرمانان بزرگی همچون حمید سوریان، قهرمان المپیک و جهان، از شهرری برخاسته‌اند و این منطقه الگو‌های ارزشمندی برای نسل جدید کشتی‌گیران دارد.

رئیس هیأت کشتی استان تهران خطاب به کشتی‌گیران خردسال، نونهال و نوجوان شهرری گفت: شما باید قهرمانان بزرگی را که از همین منطقه به افتخارات ملی و بین‌المللی رسیده‌اند، الگوی خود قرار دهید و با تلاش، پشتکار و تمرین مستمر برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ آماده شوید.

علی‌عسگری ابراز امیدواری کرد: با توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فعالیت مجموعه‌هایی مانند خانه کشتی کهریزک، شاهد شکوفایی دوباره استعداد‌های شهرری و جنوب تهران باشیم و در آینده قهرمانان بزرگی از این منطقه در میادین بین‌المللی و جهانی برای کشور افتخارآفرینی کنند.

شهرستان ری و شهر کهریزک در جنوب استان تهران واقع شده است.