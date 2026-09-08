کد خبر: 1378371
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۴
ورزش » ساير

رئیس هیأت کشتی تهران: ۴۰ تا ۵۰ درصد ملی‌پوشان رده‌های پایه از استان تهران هستند

21 رئیس هیأت کشتی استان تهران با اشاره به رشد چشمگیر کشتی این استان در رده‌های پایه گفت: در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت قابل توجه کشتی تهران بوده‌ایم و اکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اعضای تیم‌های ملی در رده‌های پایه را کشتی‌گیران استان تهران تشکیل می‌دهند.

جوان آنلاین: قاسم علی‌عسگری روز سه شنبه در حاشیه آیین افتتاح خانه کشتی کهریزک در شهرستان ری و در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به توسعه زیرساخت‌های کشتی در استان تهران اظهار کرد: خدا را شاکریم که تعداد پایگاه‌های قهرمانی و خانه‌های کشتی در سطح تهران در حال افزایش است و این روند می‌تواند نقش مهمی در شناسایی و پرورش استعداد‌های این رشته داشته باشد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: در حال حاضر هفت خانه کشتی در سطح استان تهران فعال است که بخش قابل توجهی از این مجموعه‌ها با همکاری و حمایت فدراسیون کشتی آماده و تجهیز شده‌اند. همچنین پایگاه‌های قهرمانی استان نیز محل تمرین قهرمانان بزرگ و بستری برای فعالیت و آموزش کشتی‌گیران خردسال، نونهال و نوجوان است.

رئیس هیأت کشتی استان تهران ادامه داد: طی چهار سال گذشته پیشرفت خوبی در کشتی استان، به‌ویژه در رده‌های پایه، رقم خورده و امروز شاهد هستیم که سرمایه‌گذاری روی این رده‌ها نتایج خود را نشان می‌دهد.

علی‌عسگری با اشاره به افتتاح خانه کشتی کهریزک گفت: این مجموعه با همت شهردار، مدیریت شهری و همه عزیزانی که برای راه‌اندازی آن تلاش کردند، به بهره‌برداری رسید و ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه کشتی در جنوب تهران ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از این مجموعه بازدید کردم و امکانات آن شامل سالن گرم، سالن مسابقه، خوابگاه و رستوران است و یک کمپ ورزشی بسیار مناسب و شکیل محسوب می‌شود. راه‌اندازی چنین مجموعه‌ای می‌تواند زمینه حضور و فعالیت استعداد‌های فراوان جنوب تهران را فراهم کند.

رئیس هیأت کشتی استان تهران تصریح کرد: منطقه شهرری و جنوب تهران همواره استعداد‌های زیادی در کشتی داشته و قهرمانان بزرگی از این منطقه به ورزش کشور معرفی شده‌اند. امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت خانه کشتی کهریزک، شاهد شکوفایی استعداد‌های جدید و حضور آنها در عرصه‌های ملی، بین‌المللی و جهانی باشیم.

علی‌عسگری با اشاره به موفقیت‌های اخیر کشتی تهران در رده‌های پایه گفت: در ۱۲ سال گذشته، استان تهران در برخی رده‌های پایه نماینده‌ای در تیم‌های ملی نداشت، اما در سال‌های اخیر شرایط تغییر کرده و امروز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نمایندگان تیم‌های ملی در رده‌های پایه از کشتی‌گیران استان تهران هستند.

وی این موفقیت را حاصل تلاش مجموعه کشتی استان دانست و افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کشتی تهران دوباره در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفته است. کشتی‌گیران و مربیان در باشگاه‌ها زحمات زیادی می‌کشند و مدیران ورزشی استان نیز توجه ویژه‌ای به این رشته دارند. فدراسیون کشتی نیز حمایت‌های خوبی از کشتی تهران داشته است.

رئیس هیأت کشتی استان تهران تأکید کرد: اگر کشتی تهران به حرکت و جایگاه واقعی خود بازگردد، بدون تردید این اتفاق تأثیر بسیار مثبتی بر کشتی کشور خواهد داشت؛ چرا که تهران از نظر جمعیت، استعداد و ظرفیت انسانی یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشتی ایران محسوب می‌شود.

علی‌عسگری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شهرری در رشته کشتی گفت: شهرری قهرمانان بزرگی در کشتی آزاد و فرنگی داشته و دارد و این منطقه همواره یکی از مراکز استعدادپرور کشتی کشور بوده است.

وی افزود: قهرمانان بزرگی همچون حمید سوریان، قهرمان المپیک و جهان، از شهرری برخاسته‌اند و این منطقه الگو‌های ارزشمندی برای نسل جدید کشتی‌گیران دارد.

رئیس هیأت کشتی استان تهران خطاب به کشتی‌گیران خردسال، نونهال و نوجوان شهرری گفت: شما باید قهرمانان بزرگی را که از همین منطقه به افتخارات ملی و بین‌المللی رسیده‌اند، الگوی خود قرار دهید و با تلاش، پشتکار و تمرین مستمر برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگ آماده شوید.

علی‌عسگری ابراز امیدواری کرد: با توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فعالیت مجموعه‌هایی مانند خانه کشتی کهریزک، شاهد شکوفایی دوباره استعداد‌های شهرری و جنوب تهران باشیم و در آینده قهرمانان بزرگی از این منطقه در میادین بین‌المللی و جهانی برای کشور افتخارآفرینی کنند.

شهرستان ری و شهر کهریزک در جنوب استان تهران واقع شده است.

برچسب ها: کشتی ایران ، استان تهران ، تیم ملی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

فرصت‌های ایستادن با شرق

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

لولو‌های سرخرمن جنگ

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

بدون شرح

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

عقب نشینی به سبک ترامپ

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار