مجلس نمایندگان دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا، حملات عربستان سعودی علیه یمن و سکوت بین‌المللی در برابر آن را محکوم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از رسانه‌های یمن، مجلس نمایندگان دولت «تغییر و سازندگی» یمن در بیانیه‌ای حمله عربستان به زندان مرکزی الحزم در استان الجوف را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن زندان الحزم جنایتی فجیع علیه بشریت و نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی است که به کارنامه جنایت‌های هدفمند علیه ملت یمن اضافه شد.

در این بیانیه آمده است: ما از سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی می‌خواهیم که جنایت حمله به زندان الحزم را محکوم و عاملان، مشوقان و توجیه کنندگان ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان را شناسایی و بازخواست کنند.

مجلس نمایندگان یمن افزود: عربستان سعودی از بیش از ۱۲ سال قبل کشتار یمنی‌ها، محاصره و گرسنگی دادن آنها را متوقف نکرده و طی این تجاوزات، زندان‌ها، کانون‌های اصلاح و تربیت، اردوگاه‌های آوارگان، بازارها، مدارس، مساجد و ... را هدف قرار داده است.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است: ما سکوت بین‌المللی و سازمان ملل در قبال این جنایت‌ها در یمن را محکوم می‌کنیم و خواهان پایان دادن به استاندارد‌های دوگانه و اجرای سلیقه‌ای قوانین بین‌المللی هستیم، ما همچنین خواهان مؤاخذه عربستان به دلیل ارتکاب این جنایت‌ها علیه ملت یمن و درج مجدد نام آن در فهرست ننگ (سیاه) هستیم.

در همین ارتباط دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله عربستان سعودی به زندان حزم در استان الجوف که منجر به جان باختن و زخمی شدن ده‌ها زندانی شد، افزود که این جنایت جدید و وحشتناک که به عمد، زندانیان و بازدیدکنندگان از زندان را هدف قرار داد و منجر به کشته شدن آنها شد، به فهرست طولانی جنایات جنگی سعودی اضافه می‌شود.

انصارالله یمن، این حمله را نقض آشکار و مکرر حقوق بشر، قوانین بشردوستانه بین‌المللی، اخلاق اسلامی و هنجار‌های بین‌المللی دانست و تاکید کرد که این جنایت نمی‌تواند بدون مجازات بماند.

این جنبش، از سازمان‌های بشردوستانه محلی و بین‌المللی خواست تا ضمن محکومیت این جنایت و عاملان آن، به دنبال محاکمه عاملان آن باشند و همه کسانی را که کشتن، هدف قرار دادن و ترور غیرنظامیان را تشویق یا توجیه می‌کنند، رسوا کنند.

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که روز گذشته در حمله هوایی نیرو‌های سعودی به زندان مرکزی شهر الحزم در استان الجوف، ۷ نفر از جمله یک کودک، جان باختند و تعدادی دیگر زخمی شدند.