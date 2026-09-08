کد خبر: 1378369
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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار نهاد آلمانی درباره احتمال کمبود گاز در زمستان

3 انجمن صنعت ذخیره‌سازی گاز آلمان از احتمال کمبود گاز در فصل زمستان به دلیل حجم پایین ذخیره‌سازی‌ها در این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، انجمن صنعت ذخیره‌سازی گاز آلمان (INES) روز سه‌شنبه (۱۷ شهریور) اعلام کرد که مخازن ذخیره‌سازی گاز آلمان در بهترین حالت تا یکم نوامبر (۱۰ آبان) ۷۷ درصد پر می‌شوند، اما اگر زمستان امسال بسیار سرد باشد، با کمبود روبه‌رو می‌شویم.

به گزارش مهر، این انجمن همچنین اعلام کرد که تا یکم سپتامبر (دهم شهریور)، حجم ذخیره‌سازی در مخازن زیرزمینی گاز آلمان ۵۳ درصد بود که کمترین میزان در ۱۵ سال گذشته و به دلیل فقدان محرک اقتصادی برای افزایش عرضه در تابستان است.

سباستین هاینرمان، مدیرعامل انجمن صنعت ذخیره‌سازی گاز آلمان گفت: هرچند معامله‌گران ظرفیتی معادل ۸۳ درصد از حجم ذخیره‌سازی‌های موجود را رزرو کرده‌اند، اما روند کُند پرشدن مخازن در طول تابستان به این معناست که از نظر فنی، تا یکم نوامبر فقط امکان دستیابی به ۷۷ درصد از ظرفیت ذخیره‌سازی‌ها وجود دارد.

پیش‌بینی‌های این انجمن نشان داد که در صورت متعادل‌بودن سرمای هوا، این مقدار ذخیره‌سازی برای تضمین عرضه گاز و پرماندن ۳۸ درصد از مخازن تا یکم آوریل ۲۰۲۷ (۱۲ فروردین ۱۴۰۶)، یعنی پایان فصل زمستان، کافی خواهد بود.

هاینرمان گفت: بااین‌حال، پربودن ۷۷ درصد از ذخیره‌سازی‌ها برای هوای بسیار سرد کافی نیست.

وی افزود: در این صورت ممکن است در روز‌های ژانویه با کمبود ۲۵ درصدی عرضه روبه‌رو شویم.

بااین‌حال، حتی رسیدن به سطح ۷۷ درصد از ظرفیت مخازن هم به تزریق یک تراوات ساعت (TWh) گاز در روز نیاز دارد، سطحی که در سه هفته گذشته حتی یک بار هم مشاهده نشده است.

وی تصریح کرد: اگر روند پرکردن مخازن با سرعت سه هفته گذشته ادامه داشته باشد، حجم ذخیره‌سازی‌ها تنها به ۶۳ درصد می‌رسد.

توجیه اقتصادی فرایند ذخیره‌سازی به‌طور معمول به قیمت پایین‌تر گاز در تابستان نسبت به زمستان متکی است، اما بنا بر اعلام انجمن صنعت ذخیره‌سازی گاز آلمان، اختلاف قیمت گاز در این دو فصل با احتساب هزینه‌ها و عوارض، بسیار کم و حتی منفی بوده است.

این انجمن هفته گذشته به‌منظور کمک به افزایش سریع روند تزریق گاز به مخازن، پیشنهاد کرد که برخی از هزینه‌ها حذف و وام‌های دولتی یارانه‌ای ارائه شود تا با وجود شرایط نامساعد بازار، امکان تزریق گاز کافی در زمستان امسال فراهم شود.

برچسب ها: آلمان ، کمبود گاز ، زمستان
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