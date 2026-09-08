‌جوان آنلاین: امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در دیدار و گفت‌و‌گو با استاندار زنجان با تأکید بر آمادگی کامل نیروی زمینی ارتش برای مقابله با هرگونه تهدید، بر تداوم تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه مدیریت استان و نیرو‌های مسلح برای تقویت امنیت پایدار تأکید کرد.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه یگان‌های نیروی زمینی ارتش در راستای پاسداری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران در سراسر مرز‌های کشور مستقر بوده و با آمادگی کامل، در صدد مقابله با هرگونه تهدید، تجاوز و تعرض زمینی قرار دارند، افزود: حضور مقتدرانه و هوشیارانه نیرو‌های مسلح در مرزها، نقش مهمی در تأمین امنیت و آرامش مردم و حفاظت از تمامیت ارضی کشور دارد و در این مسیر، حفظ آمادگی رزمی و هوشیاری مستمر، ضرورتی انکارناپذیر است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش، مأموریت یگان‌های نزاجا در شرایط کنونی را «حساس و خطیر» توصیف و تاکید کرد: یگان‌های نیروی زمینی در کنار انجام مأموریت‌های محوله، با رصد مستمر تحولات و حفظ آمادگی‌های همه‌جانبه خویش، مترصد مقابله و مواجهه با هرگونه تهدید احتمالی هستند.

وی با بیان اینکه مأموریت‌های یگان‌های نیروی مخصوص نزاجا، بر پایه واکنش سریع، تحرک بالا، توان اجرای عملیات و آمادگی برای حضور در شرایط مختلف عملیاتی تعریف شده است، تصریح کرد: امنیت، آرامش و اقتدار امروز ایران اسلامی، مرهون خون پاک شهدا و فداکاری رزمندگانی است که در حساس‌ترین مقاطع تاریخ، مردانه پای دفاع از میهن ایستادند، شهدا با نثار جان خود از استقلال، تمامیت ارضی و عزت ایران اسلامی دفاع کردند و امروز وظیفه ماست که این میراث گران‌بها را پاس بداریم و فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

امیر جهانشاهی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان یگان‌های مرزی گفت: کارکنان غیور نیروی زمینی ارتش با تکیه بر ایمان، دانش، تجربه و توانمندی‌های رزمی خود، با روحیه‌ای جهادی، انقلابی و مسئولیت‌پذیر در مرز‌های کشور ایستاده‌اند و در هر نقطه‌ای که امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران نیازمند حضور و دفاع باشد، با تمام توان در میدان خواهند بود.

وی با تأکید بر اشراف اطلاعاتی کامل نیروی زمینی ارتش بر تحرکات دشمن در آن‌سوی مرز‌ها گفت: این اشراف اطلاعاتی موجب شده تا طرح‌های عملیاتی رزم زمینی دشمن پیش از هرگونه اقدام مؤثر، شناسایی و خنثی شود و دشمن نتواند اهداف خود را در نزدیکی مرز‌های جمهوری اسلامی ایران عملیاتی کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه تمامی ظرفیت و توان یگان‌های نیروی زمینی ارتش در خدمت تأمین امنیت، صیانت از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران و مقابله با هرگونه تهدید قرار دارد، خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد هیچ دشمنی امنیت مرزنشینان عزیز و مردم ایران اسلامی را خدشه‌دار کند.