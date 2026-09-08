رییس جمهور چین خواستار افزایش همکاری با انگلیس شد

شی جین‌پینگ، رئیس جمهوری چین، در گفت‌و‌گو با اندی برنهام، نخست وزیر انگلیس با وجود اختلاف‌ها بین دو کشور، خواستار افزایش همکاری‌ها شد.

جوان آنلاین: خبرگزاری شینهوا اعلام کرد که این دو امروز (سه‌شنبه) یک گفت و گوی تلفنی با یکدیگر داشتند، درحالی که دفتر نخست وزیری انگلیس نیز بیانیه‌ای در مورد این تماس منتشر کرد.

به گزارش ایرنا، شی بر لزوم غلبه بر اختلافات و تقویت همکاری‌های سودمند متقابل تاکید کرد و گفت که چین و انگلیس شرکای راهبردی هستند.

رئیس جمهوری چین در عین حال ابراز امیدواری کرد که انگلیس حفاظت از حقوق و منافع مشروع سرمایه‌گذاران چینی در کشورش را تضمین کند و فضای تجاری پایدار را بیش از پیش ارتقا دهد.

دفتر نخست وزیری انگلیس نیز اعلام کرد که آنها در مورد فرصت‌های موجود در روابط لندن و پکن، از جمله رشد اقتصادی و بهبود استاندارد‌های زندگی برای مردم هر دو کشور، گفت‌و‌گو کردند.

برنهام خاطر نشان کرد که در مورد مسائلی که برای هر دو کشور مهم است، صادقانه و سازنده تعامل خواهد کرد و امنیت داخلی، جنگ اوکراین، هنگ کنگ، حقوق بشر و موارد کنسولی را دارای اهمیت ویژه دانست.

شی جین پینگ بیان کرد که چین در طول برنامه پنج ساله ۲۰۲۶-۲۰۳۰ خود، بخش‌های آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و مالی خود را بیشتر باز خواهد کرد و این امر پتانسیل همکاری بین دو کشور را فراهم می‌کند.

وی افزود که چین و انگلیس باید هماهنگی خود را از طریق نهاد‌هایی از جمله سازمان ملل متحد، گروه ۲۰ و سازمان تجارت جهانی تقویت کنند، در حالی که از چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد حمایت می‌کنند.

درخواست شی جین‌پینگ در مورد حقوق سرمایه‌گذاران چینی کمتر از دو ماه پس از آن مطرح می‌شود که دولت لندن، شرکت فولادسازی زیان‌ده «بریتیش استیل» متعلق به گروه «جینگی» چین را ملی سازی کرد.

پکن با این اقدام دولت انگلیس مخالفت کرد و گفت که این اقدام اعتماد شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری در این کشور را تضعیف می‌کند و متعهد به اقدامات «قوی» برای دفاع از منافع شرکت‌های خود شد.