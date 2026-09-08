کمیته سازمان ملل: تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه باید متوقف شوند

کمیته بین‌المللی مستقل تحقیقات درباره سوریه ضمن ابراز نگرانی شدید از تجاوز‌های مکرر رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور، آن را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه توصیف و تصریح کرد که این تجاوزات باید متوقف شوند.

جوان آنلاین: این کمیته نسبت به تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه به شدت ابراز نگرانی و اعلام کرد این اقدامات، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه محسوب می‌شود.»

به گزارش ایسنا، کمیته بین‌المللی مستقل تحقیقات درباره سوریه افزود که این وضعیت «غیرقابل‌قبول است و باید متوقف شود.»

این موضع‌گیری در جریان ارائه گزارش این کمیته به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مطرح شد؛ نشستی که شصت و سومین دور عادی آن از روز دوشنبه در ژنو آغاز شده و تا ۷ اکتبر ادامه خواهد داشت.

به نقل از خبرگزاری سانا، مناطق جنوبی سوریه، به‌ویژه استان‌های قنیطره و درعا، شاهد نفوذ‌ها و تحرکات نظامی مکرر رژیم صهیونیستی است که شامل یورش به خانه‌ها، ایجاد ایست‌های بازرسی، بازداشت‌ها و همچنین حملات توپخانه‌ای می‌شود.

رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ بخش عمده‌ای از بلندی‌های جولان سوریه را در اشغال خود دارد. همچنین پس از سقوط نظام بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، این رژیم فروپاشی توافق لغو درگیری‌ها مصوب ۱۹۷۴ را اعلام کرد و منطقه حائل سوریه و نقاط دیگر از جمله بخش سوری «جبل‌الشیخ» را به اشغال خود درآورد.