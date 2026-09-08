کمیته سازمان ملل: تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه باید متوقف شوند

جوان آنلاین: این کمیته نسبت به تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه به شدت ابراز نگرانی و اعلام کرد این اقدامات، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه محسوب میشود.»
به گزارش ایسنا، کمیته بینالمللی مستقل تحقیقات درباره سوریه افزود که این وضعیت «غیرقابلقبول است و باید متوقف شود.»
این موضعگیری در جریان ارائه گزارش این کمیته به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مطرح شد؛ نشستی که شصت و سومین دور عادی آن از روز دوشنبه در ژنو آغاز شده و تا ۷ اکتبر ادامه خواهد داشت.
به نقل از خبرگزاری سانا، مناطق جنوبی سوریه، بهویژه استانهای قنیطره و درعا، شاهد نفوذها و تحرکات نظامی مکرر رژیم صهیونیستی است که شامل یورش به خانهها، ایجاد ایستهای بازرسی، بازداشتها و همچنین حملات توپخانهای میشود.
رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ بخش عمدهای از بلندیهای جولان سوریه را در اشغال خود دارد. همچنین پس از سقوط نظام بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، این رژیم فروپاشی توافق لغو درگیریها مصوب ۱۹۷۴ را اعلام کرد و منطقه حائل سوریه و نقاط دیگر از جمله بخش سوری «جبلالشیخ» را به اشغال خود درآورد.